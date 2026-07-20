La forza radio di "Musicultura"

Non si celebrerà mai abbastanza il rilievo di una iniziativa come Musicultura, arrivata alla 37esima edizione senza perdere mai di vista l'obiettivo della qualità musicale. Lo spiegheranno bene stasera su Rai Radio1 dalle 21.05 alle 24 Marcella Sullo (nella foto), John Vignola e Duccio Pasqua, i tre conduttori di Radio1 che racconteranno con interviste e reportage le giornate vissute e presentate allo Sferisterio di Macerata il 19 e 20 giugno scorsi. Nato nel 1990 come premio Città di Recanati e con la benedizione di Fabrizio De Andrè e tanti altri grandissimi artisti, Musicultura è una sorta di baluardo di resistenza della musica d'autore, quella sganciata dalle regole più urgenti del mercato ma sempre legata alla ricerca di qualità e innovazione. Lo confermano i 1328 aspiranti concorrenti che nei mesi scorsi hanno spedito la propria musica al Comitato Artistico di garanzia, confermando di cercare in questo «marchio» un riferimento credibile e autorevole.

Insomma, Sullo, Vignola e Pasqua hanno concentrato nelle tre ore in onda questa sera quello spirito unico che si vive a Macerata nello Sferisterio e nei dintorni, dove il tempo si ferma e la musica diventa protagonista a tutto campo. Condotto da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio (visti anche nello speciale di Rai1 del 13 luglio), lo show prende una dimensione diversa grazie al racconto radiofonico. Diversa e unica.