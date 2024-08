Gli Oasis di nuovo insieme? L'annuncio fa sognare i fan della band inglese

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono band che, per un motivo o per un altro, riescono a ritargliarsi un posto nell'Olimpo della musica: artisti che non temono né la prova del tempo né l'oblio, capaci come sono stati di lasciare la propria impronta in un mercato che è in continua evoluzione. Gli Oasis rientrano senza dubbio in questa categoria. Figure leggendarie del cosiddetto Britpop, gli Oasis - band guidata da Noel Gallagher e dal fratello Liam Gallagher, si sono formati nel 1991 e sono rimasti in arrività fino al 2009, quando Noel abbandonò il palco del Rock en Seine quando mancava poco all'inizio del concerto, sancendo di fatto la fine del gruppo e l'inizio delle carriere da solisti dei due fratelli, che sono sempre stati famosi per avere un temperamento tutt'altro che facile, che rendeva complicata la "convivenza artistica".

A quindici anni dalla separazione e a ben trent'anni dall'album Definitely Maybe, che sancì il loro debutto, gli Oasis sarebbero pronti a una reunion, evento che i tanti fan dell'indie rock attendono ormai da anni. La voce sulla "resurrezione" degli Oasis è stata in qualche modo confermata dallo stesso Liam Gallagher che, dopo la sua esibizione al Reading Festival, ha proiettato sul maxi schermo alle sue spalle un video che riporta la data di domani, martedì 27 agosto. Insieme alla data era segnata anche un'ora: le otto del mattino. Questo stesso video, poi, è stato postato anche sull'account ufficiale degli Oasis su Instagram, dove ha collezionato più di mezzo milione di like.

Il video condiviso online non è accompagnato da nessuna didascalia o spiegazione, perciò non c'è ancora nessuna conferma ufficiale di quanto accadrà, ma l'ipotesi della reunion è decisamente quella più diffusa e sensata. Se gli Oasis dovessero effettivamente tornare insieme, questo significherebbe non solo un nuovo album, ma anche un nuovo tour in giro per l'Europa che sarebbe il sogno di tutti quegli appassionati di musica che si sono sentiti abbandonati dopo che, nel 2009, Liam Gallagher disse al The Times: "Gli Oasis non esistono più. Ormai penso lo abbiano capito tutti. È finita." Dopo lo scioglimento, tra i due fratelli non scorse il proverbiale buon sangue e in più occasioni Noel Gallagher accusò Liam di non essere affidabile, di presentarsi ai concerti ubriaco e di aver usato la popolarità degli Oasis per promuovere la propria linea di abbigliamento anche se Noel non era mai stato d'accordo.

Liam, d'altro canto, minacciò di procedere per vie legali contro la diffamazione perpetrata dal fratello, a meno di non ricevere delle scuse. La speranza è che ora i due artisti abbiano sotterrato l'ascia di guerra e siano pronti davvero a tornare insieme, riportando gli Oasis al posto che gli spetta: in vetta alle classifiche.