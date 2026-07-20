Twiga Porto Cervo entra nel vivo: la Costa Smeralda accoglie Ozuna, Carl Cox, Diplo, Adam Port, Marco Carola e ANOTR

Dopo aver accolto già nomi del calibro di Maxi Meraki, Geminis, Nic Fanciulli, Chelina Manuhutu e il format Toyroom, Twiga Porto Cervo entra nel vivo della sua programmazione estiva e prepara la Costa Smeralda al cuore dell’estate. Sino a fine agosto, la venue di LMDV Hospitality porterà a Porto Cervo alcuni dei protagonisti più attesi della scena musicale mondiale, trasformando la destinazione sarda in uno dei punti di riferimento della nightlife dell’estate 2026. Il calendario alterna elettronica internazionale, urban, format speciali e special guest, con una line-up pensata per intercettare pubblici diversi e rafforzare il posizionamento di Twiga Porto Cervo come una delle venue più attese della Costa Smeralda.

Tra gli headliner dei prossimi appuntamenti figurano Ozuna, Carl Cox, Diplo, Rampa, Marco Carola, Adam Port, Luciano, Joseph Capriati, Paco Osuna, ANOTR, Gordo, Ilario Alicante, Argy, East End Dubs, Franky Rizardo, Andrea Oliva, Nic Fanciulli, Alex Wann, Le Twins, Mestiza e molti altri.

Gli appuntamenti di luglio

Tra le date più attese del mese spicca il 26 luglio, con Ozuna, superstar globale della musica latin urban e reggaeton, tra gli artisti latinoamericani più ascoltati al mondo. Una serata che amplia il racconto musicale della venue oltre la club culture, intercettando un pubblico trasversale e internazionale. A partire dal 17 luglio, il calendario vedrà protagonisti Andrea Oliva, Notre Dame, Alex Wann, Le Twins e Mestiza, insieme agli appuntamenti firmati Toyroom e Social Club.

Agosto, il mese degli headliner internazionali

Agosto concentrerà alcuni dei momenti più forti della stagione. In consolle arriveranno artisti che hanno segnato la scena elettronica globale e che porteranno a Porto Cervo l’energia delle grandi club destination internazionali. Tra gli appuntamenti più rilevanti: Paco Osuna e Nic Fanciulli il 3 agosto, Carl Cox con Andrea Oliva il 4 agosto, Argy il 5 agosto, East End Dubs il 6 agosto, Ilario Alicante l’8 agosto, Rampa il 9 agosto, Marco Carola il 10 agosto, Gordo l’11 agosto, Joseph Capriati il 12 agosto, Diplo con E11EVEN Pop Up il 13 agosto, Adam Port il 14 agosto, Luciano il 15 agosto, Sfera Ebbasta il 16 agosto e ANOTR il 21 agosto.

LMDV Hospitality

LMDV Hospitality è un polo dell’hospitality che unisce ristorazione, intrattenimento, beach club e lifestyle in un ecosistema di brand premium. Il gruppo si sviluppa attorno a Vesta, Casa Fiori Chiari, Trattoria del Ciumbia e Twiga, con una presenza tra Milano, Versilia, Portofino, Monte Carlo, Porto Cervo e Baia Beniamin.

Il Gruppo nasce dalla fusione di Triple Sea Food e del brand Twiga, operazione che ha accelerato il percorso di crescita di LMDV Hospitality, rafforzandone il posizionamento nel segmento del luxury dining e dell’entertainment. Un gruppo costruito per far dialogare cucina, design, musica e destinazioni iconiche, con un modello che integra format urbani e stagionali sotto una visione coerente dell’ospitalità contemporanea.