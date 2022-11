Aumentano i furti di ruote a Napoli e provincia: la denuncia degli automobilisti

Sono sempre di più gli automobilisti di Napoli e provincia a lamentarsi dei furti di pneumatici e copricerchi alle loro vetture, una pratica diffusa già da diversi anni nell’intero territorio. A denunciare quella che è diventata una vera e propria emergenza è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, il quale ha pubblicato alcune foto e un video sulla propria pagina Facebook. L’esponente politico ha raccolto le proteste dei cittadini inferociti che non tollerano più di essere defraudati in questo modo.

Gli ultimi episodi più rilevanti si sono verificati nel quartiere cittadino del Vomero e nel Nolano. I furti sono stati effettuati in via De Mura, nella parte centrale della zona collinare di Napoli, e in via Boccio a Nola. Borrelli ha segnalato alle forze dell’ordine anche le immagini ricavate dalle telecamere di sorveglianza installate su un’arteria di Pomigliano d’Arco. Dal video si vede un uomo che ruba i quattro copricerchi delle ruote di un’automobile in sosta.