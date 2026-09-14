Etna in eruzione, è allerta rossa per la nube di cenere: voli sospesi all’aeroporto di Catania

Il vulcano torna a farsi sentire. Da questa mattina è in corso una nuova fase eruttiva dell’Etna con un colonna di cenere che ha raggiunto un’altezza di 4 km costringendo lo scalo di Catania Fontanarossa al blocco dei voli in arrivo fino alle ore 16.

Diramato il Vona rosso

A partire dalle 4.43 di questa mattina, l’Ingv Osservatorio Etneo ha diramato un Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il quarto grado di allerta su una scala di quattro, quindi il più elevato. L’attuale eruzione dell’Etna e conseguente emissione di cenere che viene sospinta verso sud dai venti in quota, ha costretto alla chiusura di uno degli spazi aerei attorno al vulcano, il C1, e alla conseguente sospensione delle attività di volo in arrivo.

Cancellati anche voli in partenza

A tal proposito, la Sac (Società di gestione dell’aeroporto di Catania), ha invitato i passeggeri a verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Oltre al blocco degli arrivi, sono già state cancellate numerose partenze a causa della cenere vulcanica come si legge sul sito web ufficiale dello scalo etneo: ad esempio, non è potuto decollare il Ryanair delle 10.05 previsto per Bologna e neanche il volo Ita-Airways per Roma Fiumicino delle ore 10.15. Cancellati anche il volo per l’aeroporto di Bruxelles-Charleroi, il Transavia per Parigi-Orly e il Wizz Air per Verona.

Una stagione difficile, dunque, per i passeggeri in arrivo e in partenza da Catania: durante l’estate, specialmente nel mese di agosto, la continua eruzione dell’Etna e relativa cenere vulcanica ha costretto la chiusura dello scalo anche per più giorni consecutivi. Molto difficile, al momento, sapere se alle ore 16 sarà ripristinata la normale attività aeroportuale, tutto dipenderà dall’eruzione dell’Etna (se proseguirà o meno) ma anche dalla direzione della cenere vulcanica sospinta dai venti in quota. Sembra, comunque, che la nube di cenere si stia gradualmente e progressivamente dissipando perché alimentata in maniera meno intensa e continua rispetto alle scorse ore.