Famiglia nel bosco, nessun illecito dai pm: archiviata l'inchiesta

"All'esito dell'inchiesta sulla 'famiglia nel bosco' disposta dal Ministro della giustizia, non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati". Si legge in una nota diffusa dal Ministero di via Arenula. "Le decisioni di merito in ossequio all'indipendenza e all'autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione. Per queste ragioni il ministro della giustizia, Carlo Nordio, dispone l'archiviazione del procedimento sul caso"

Nei mesi scorsi il ministero era intervenuto inviando degli ispettori al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila per monitorare la gestione del caso

che vede coinvolta la cosiddetta la famiglia di Palmoli (Chieti), i cui figli sono stati allontanati e affidati a una struttura protetta. Gli ispettori inviati da Nordio hanno analizzato atti, consulenze tecniche e udienze.