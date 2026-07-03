"Legittime le pene del decreto Cutro". La Consulta smonta le tesi dei giudici pro migranti e zittisce la sinistra. Il centrodestra: "Segnale importante contro scafisti"

La Corte Costituzionale smonta le tesi dei buonisti sul decreto Cutro contro gli scafisti. La Consulta ha infatti confermato la legittimità del severo impianto sanzionatorio introdotto per punire i casi più gravi di traffico di migranti.

Con la sentenza n. 120, depositata oggi, i giudici hanno stabilito che non è costituzionalmente illegittima la pena prevista per il reato di morte o lesioni come conseguenza del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, respingendo le questioni di legittimità sollevate dal Gup del Tribunale di Siracusa.

Il caso nasce da una drammatica traversata del Mediterraneo. Un'imbarcazione con a bordo trentaquattro migranti, durante un intervento di soccorso, entrò in collisione con una motovedetta. Il bilancio fu pesantissimo: tre persone morirono e altre dieci rimasero ferite. Nel procedimento penale, il giudice aveva messo in dubbio la proporzionalità dell'articolo 12-bis del Testo unico sull'immigrazione, introdotto nel 2023 dopo il naufragio di Cutro. La norma stabilisce la reclusione da venti a trenta anni quando il favoreggiamento dell'ingresso irregolare provoca, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona accompagnata da lesioni gravi o gravissime ad altre. Una previsione che il giudice rimettente riteneva eccessivamente severa rispetto ad altri reati previsti dal codice penale.

La Consulta non ha negato la particolare durezza della disciplina. Nella sentenza riconosce infatti che il legislatore ha scelto una "risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza". Tuttavia, tale scelta non supera il limite della manifesta sproporzione richiesto per dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma.

Secondo la Corte, il reato prende in considerazione soltanto condotte di estrema gravità. La fattispecie, infatti, presuppone che il trasporto dei migranti avvenga esponendo le persone a un concreto pericolo per la vita o l'incolumità, oppure sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti, e che da tali condotte derivino morti o lesioni gravissime.

Per i giudici costituzionali la norma non tutela esclusivamente il controllo dei flussi migratori, ma protegge soprattutto beni fondamentali come la vita e l'integrità fisica delle persone trasportate. È proprio questo duplice interesse a giustificare un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso, considerato "coerente con il disvalore di fatti che mettono a repentaglio la vita di numerosi migranti nel contesto delle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani". Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda la figura del cosiddetto "migrante-scafista", ossia il migrante che, pur non appartenendo alle reti criminali, viene incaricato occasionalmente di condurre l'imbarcazione o di svolgere altre funzioni durante la traversata. La Corte osserva che l'ordinamento già dispone di strumenti idonei a evitare un'applicazione indiscriminata delle pene più severe. Se il migrante assume quel ruolo perché costretto con violenza o minacce, oppure per sottrarsi a condizioni degradanti o affrontare una situazione di emergenza, può trovare applicazione la causa di giustificazione dello stato di necessità.

Anche quando questa non sia configurabile, restano comunque utilizzabili le attenuanti previste per il contributo di minima importanza o per la condizione di soggezione psicologica nei confronti dei trafficanti. Meccanismi che, secondo la Consulta, consentono al giudice di adeguare la pena all'effettivo grado di responsabilità del singolo imputato. Respinte anche le censure basate sul confronto con altri delitti, in particolare con l'omicidio volontario.

La Corte rileva che il paragone non è corretto, perché la pena minima di venti anni prevista dall'articolo 12-bis riguarda eventi che coinvolgono più vittime oppure una vittima accompagnata da gravi lesioni ad altre persone. Il confronto, eventualmente, dovrebbe essere effettuato con le ipotesi di omicidio volontario plurimo o di omicidio in concorso con lesioni. Infine, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni relative al divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e alla mancata previsione di una specifica attenuante per i fatti di lieve entità, ritenendo insufficiente la motivazione del giudice rimettente sulla loro rilevanza nel processo. La decisione rappresenta un'importante conferma dell'impianto del Decreto Cutro, riaffermando la possibilità per il legislatore di prevedere pene particolarmente severe nei confronti delle forme più gravi di traffico di migranti, "purché riservate a condotte che mettono concretamente in pericolo la vita e l'incolumità delle persone coinvolte".

“Meno sbarchi, meno morti e meno business: la Consulta smonta le bugie della sinistra e conferma la bontà della linea del governo contro l'immigrazione clandestina. Le pene severe introdotte dal decreto Cutro non sono affatto sproporzionate, ma rappresentano un segnale importantissimo contro gli scafisti. Con buona pace dell'opposizione, noi andiamo avanti a testa alta”. Lo dichiara il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in commissione Antimafia. “La linea del rigore tracciata dal ministro Matteo Salvini - continua - si dimostra l'unica strada percorribile.Ricordiamo i rischi corsi in prima persona da Salvini per difendere i confini nazionali, arrivando a rischiare pure la condanna per sequestro di persona in un processo paradossale per aver portato avanti questa battaglia sacrosanta”. “La pronuncia della Corte Costituzionale certifica che colpire la rete dei trafficanti è una priorità assoluta per azzerare il mercato criminale sulla pelle dei migranti. Avanti così, senza passi indietro”, conclude Cantalamessa.

“Le pene previste dal decreto Cutro per gli scafisti sono costituzionalmente legittime e proporzionate rispetto al reato commesso dai trafficanti di esseri umani. A dirlo non è la Lega o un esponente del Governo, ma i giudici della Consulta che fanno chiarezza in merito. Tradotto in misure concrete: uno scafista che causa la morte o lesioni gravi dev’essere spedito in carcere con una pena da venti a trent’anni. E’ un segnale chiaro di deterrenza verso l’immigrazione clandestina, in linea con quanto ha sempre proposto la Lega con Matteo Salvini al Viminale. Continueremo sempre la nostra lotta contro quel business disumano che fomenta l’immigrazione clandestina, lucrando sulla disperazione delle persone e causando anche morti in mare”. Così in una nota la senatrice Stefania Pucciarelli della Lega, capogruppo in commissione Esteri-Difesa a Palazzo Madama.

“La sentenza della Consulta di oggi è la conferma che avevamo ragione. La sinistra, che per mesi ha provato a dipingere come 'eccessivò il Decreto Cutro e che da sempre si oppone alla nostra linea sull’immigrazione irregolare perché di fatto l’ha favorita, viene ancora una volta smentita dalla Corte che riconosce la legittimità delle pene previste. Questa, come ha sempre sostenuto questo esecutivo, è l’unica risposta possibile al contrasto dei trafficanti di esseri umani.

E oggi, anche la corte riconosce la serietà delle politiche che Fratelli d’Italia e questo Governo stanno portando avanti, a differenza di chi ci ha preceduto, per la sicurezza degli italiani. Mentre loro gridano allo scandalo, noi manteniamo le promesse fatte”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei deputati,