"La Direzione Sanitaria dell'Istituto Giannina Gaslini comunica, con profondo dolore, il decesso della bambina di 11 anni giunta in condizioni disperate presso l'ospedale pediatrico genovese dopo essere rimasta trattenuta sott'acqua in piscina. Il decesso è stato dichiarato nella notte, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo". Lo scrive in una nota l'ospedale pediatrico Gaslini, comunicando il decesso dell'undicenne rimasta intrappolata per i capelli dal bocchettone della piscina dello stabilimento balneare "Segesta" di Sestri Levante, in provincia di Genova. "I genitori - aggiunge l'ospedale -, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia.L'intero ospedale si stringe intorno alla famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore, esprimendo profonda gratitudine per una scelta capace di trasformare un vuoto incolmabile in speranza concreta per altre famiglie". "Per rispetto della privacy della bambina e dei suoi cari, non saranno fornite ulteriori informazioni".
E' morta Alice, la bambina risucchiata dal bocchettone della piscina
E' deceduta la bambina di 13 anni che era grave in ospedale perchè intrappolata dal bocchettone di una piscina
Commenti
A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.