Esodo estivo: scatta il bollino nero sulle autostrade. Ecco quando partire

Nel mese di agosto si concentrano la maggior parte delle partenze degli italiani diretti alla località prescelta per trascorrere le vacanze. Ciò si traduce in una maggiore intensità di circolazione nelle principali direttrici del Paese – si parla, infatti, i milioni di persone in partenza. Anas e Viabilità Italia hanno stimato circa 25 milioni di autoveicoli in movimento. Da qui l’importanza di pianificare il proprio viaggio, laddove possibile, così da scegliere le date migliori per la partenza ed evitare di restare intrappolati in file chilometriche.

Secondo i dati raccolti da Viabilità Italia, la maggior parte del traffico, come da tradizione, si concentrerà nelle prime due settimane di agosto.

Le strade hanno cominciato a riempirsi nella giornata di ieri, venerdì 7 agosto, ma la massima allerta è prevista per oggi – sabato 8 agosto – e domani, domenica 9 agosto. La giornata di oggi viene considerata come quella di massima criticità, tanto che al mattino è previsto bollino nero. L’8 agosto sarà il picco assoluto delle partenze, e la situazione si attenuerà, ma di poco, soltanto nel pomeriggio, che è stato contrassegnato dal bollino rosso.

Per quanto riguarda domani, domenica 9 agosto avremo bollino giallo alla mattina, con traffico intenso, e poi bollino rosso di pomeriggio e di sera, quando il flusso aumenterà, non solo per le partenze ma anche per i rientri.

Una nuova ondata si prepara inoltre per il weekend di ferragosto. Le giornate del 15 e del 16 agosto vedranno flussi ancora sostenuti, anche se meglio distribuiti. Le ultime partenze, unite anche al primo controesodo, determinerà un più che probabile bollino rosso.

Occhio poi ai weekend della seconda metà di agosto, quando il traffico si intensificherà sulle strade che portano ai grandi centri urbani. Sarà infatti in atto il controesodo, che si farà intenso nelle domeniche ma anche nelle prime ore del lunedì.

Per cercare di migliorare la viabilità, Anas ha sospeso e/o rimosso l’83% dei cantieri sulla rete, lasciando operativi solo quelli inamovibili per questioni di sicurezza. È stato inoltre disposto lo stop ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nelle fasce orarie giudicate più a rischio di traffico intenso.

Il consiglio, per chi può, è quello di scegliere le giornate migliori per mettersi in viaggio, evitando i fine settimana e scegliendo le ore serali, o le prime del mattino, quando i flussi sono ancora gestibili. Le giornate migliori sono il martedì, il mercoledì e il giovedì, quando la circolazione è più gestibile.