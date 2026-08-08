Etna, attività vulcanica in corso: stop agli atterraggi a Catania. Cosa sappiamo

La fontana di lava presente al cratere Voragine dell'Etna ha subito un forte incremento nella notte, fino alle 4, per poi progressivamente attenuarsi. Attualmente, sempre alla Voragine, � in corso una forte attivit� stromboliana che produce una nube eruttiva diretta a Sud-Sud-Ovest con caduta di materiale a Ragalna e Adrano, Catania 7 agosto 2026. ANSA

Il risveglio dell’Etna ha portato a significativi cambiamenti nel traffico aereo in Sicilia. Per ragioni di sicurezza, infatti, la SAC, società che si occupa della gestione dello scalo di Catania-Fontanarossa, ha disposto la sospensione di tutti i voli in arrivo fino alle ore 12.00 di oggi, sabato 8 agosto.

La decisione è stata presa a causa dell’attività eruttiva in corso e della formazione di una nube di cenere che potrebbe compromettere le fasi di volo. In sostanza, si tratta di ragioni di sicurezza.

Stando a quanto si apprende, ad essere stato momentaneamente chiuso è lo spazio aereo del settore C1, che si trova a sud-ovest rispetto al vulcano.

“A causa dell’attività eruttiva dell’Etna, con emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest e sono state sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 12”, si legge pertanto nel comunicato della SAC, diffuso dalle agenzie di stampa.

Per quanto riguarda le partenze, queste sono ancora regolarmente in corso.

La società ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo rivolgendosi alle compagnie aeree, prima di mettersi in viaggio.

Già nella giornata di ieri ci sono state delle limitazioni proprio a causa dell’attività del vulcano. Il settore aereo C1 è stato chiuso fino alle 24.00 e i voli sono stati deviati sugli aeroporti di Palermo e Trapani.

Secondo quanto riferito dagli esperti dell’Ingv, in queste ore l’Etna si trova in piena attività stromboliana, con fenomeni di spattering, che consistono nell’emissione di brandelli di lava molto fluida. L’attività sismica è costantemente monitorata.