Tunisino richiedente asilo entra in una casa e cerca di stuprare una 23enne

Momenti di autentico terrore nella giornata di ieri all'interno di un'abitazione di Ponteranica, in provincia di Bergamo. Una ragazza, che si trovava da sola in casa, è stata aggredita da un uomo di nazionalità tunisina, riuscito a entrare in casa dopo aver scavalcato la recinzione.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il terribile episodio si è verificato nel corso della giornata di ieri, mercoledì 17 giugno. La vittima, una 23enne, si trovava sola in casa, un appartamento sito al primo piano di una palazzina in via Valbona.

Mentre la ragazza si stava facendo la doccia, il nordafricano ha scavalcato la recinzione che delimita la palazzina, ha sfondato la porta a vetri e si è introdotto nell'abitazione con lo scopo di rubare denaro o qualche oggetto prezioso. In questo modo lo straniero si è imbattuto nella ragazza, l'ha afferrata e trascinata all'esterno, in giardino. Lì, secondo quanto riferito da L'Eco di Bergamo, avrebbe cominciato a spogliare la giovane col chiaro intento di violentarla.

Le urla disperate della ragazza hanno fortunosamente allertato i vicini, accorsi per aiutarla. A quel punto si è scatenato il putiferio, tanto che si sarebbe sfiorata la colluttazione.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno bloccato il tunisino, per poi condurlo in caserma. Nel corso dell'identificazione è emerso che l'uomo è un richiedente asilo con probabili problemi psichiatrici.

Soccorsa dai vicini e poi dagli operatori sanitari del 118, la 23enne è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti. La giovane è in stato di choc. Stando a quanto riferito dal padre della vittima, la ragazza avrebbe riportato anche delle ferite.

Lo straniero sarebbe entrato all'interno dell'abitazione armato: pare che avesse con sé un coltellino.

"Mia figlia è riuscita a chiamarmi al telefono, una chiamata concitata, gridava, vieni, c'è qualcuno, aiutami, vieni su. Sono intervenuti i vicini che hanno fermato quell'uomo", ha riferito l'uomo, intervistato da Il Giorno.