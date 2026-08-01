Un’“Odissea” tutta italiana

E ci credo io che l’Odissea di Nolan abbia già guadagnato 600 milioni di dollari e che il cinema italiano stenti. Esempi tratti da X, a dimostrazione che certi social sono più creativi dei nostri registi - di come sarebbe un’Odissea italiana, oggi.

L’Odissea di Sorrentino. Girata a Capri. Servillo è Ulisse. Luisa Ranieri è Penelope e prende il sole nuda. Le Sirene sono suore: fumano e indossano la maglia del Napoli. Silvio Orlando è il ciclope. Agamennone si toglie la maschera: sotto c’è Maradona.

L’Odissea di Ozpetek.

Girata tra Lecce e Istanbul. Accorsi è Ulisse. Kasia Smutniak Penelope. Jasmine Trinca Calypso. La Buy, Circe. Le Sirene cantano un pezzo di Giorgia. Agamennone si toglie la maschera: sotto c’è Serra Ylmaz.

L’Odissea di Nanni Moretti. Girata a Monteverde Vecchio. Moretti è Ulisse. La Morante, Penelope. Silvio Orlando il ciclope. La Buy, Circe. Le Sirene sono pasticciere. Agamennone si toglie la maschera: sotto c’è Berlusconi.

L’Odissea di Gabriele Muccino. Girata a Roma. Pierfrancesco Favino è Ulisse. Penelope è Favino. Le Sirene sono tante Favino. Il ciclope è Favino. Agamennone si toglie la maschera: sotto c’è Pierfrancesco Favino.

L’Odissea delle sorelle Rohrwacher. Girata a Cannes. Il cavallo lo lasciano sulla Croisette. Ulisse è Alba. Penelope è Alice. Telemaco Anita. Le Sirene sussurrano e non si capisce niente. Agamennone si toglie la maschera: sotto c’è una Rohrwacher, a caso.

Ps. Ministro Giuli, non gliene dia più di soldi a questi qui.