Palio di Siena, dopo 34 anni trionfa la contrada dell'Aquila

Rinviato di un giorno per la pioggia il Palio di Siena del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano, non ha deluso le aspettative regalando spettacolo ed emozioni. L'Aquila ha vinto con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, che ha condotto alla vittoria il cavallo Diodoro, un castrone baio di sette anni. Tittia ha dominato la corsa dal primo all'ultimo metro di piazza del Campo.

Si tratta della 25esima vittoria nella storia dell'Aquila e il nuovo trionfo arriva a 34 anni esatta dall'ultima vittoria: era il 3 luglio 1992 quando la Contrada dal colore giallo oro conquistò il Drappellone con il mitico fantino Andrea Degortes, da tutti conosciuto come Aceto, recordman con ben 13 vittorie in carriera. Con il nuovo trionfo, Tittia ha conquistato 12 Palii.

La corsa

Solo al terzo tentativo il canape si è abbassato e la corsa è finalmente potuta partire dopo una trepida attesa. L'Onda è entrata di rincorsa e le più rapide a sfruttare l'attimo sono state Aquila, Civetta, Bruco e Valdimontone, quest'ultima protagonista di un ottimo spunto iniziale. Tittia ha però interpretato alla perfezione la partenza, portando subito Diodoro al comando. L'accoppiata dell'Aquila ha affrontato davanti a tutti la prima curva di San Martino e da quel momento non ha più ceduto la leadership.

Chi si è fatto male

Sul fronte sanitario il fantino del Drago Diego Minucci, detto Fastidio, è stato trasportato al pronto soccorso dell'Azienda ospedaliero-universitaria Santa Maria alle Scotte per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi. Il cavallo della Torre, Entu de Petra Ulpu, soccorso immediatamente dall'ambulanza veterinaria predisposta dal Comune di Siena, è stato trasferito alla clinica veterinaria del Ceppo, in località Monteresi, per gli esami del caso. Tutti gli altri cavalli sono regolarmente rientrati nelle rispettive stalle.

Il pubblico e i vip

Circa quindicimila persone hanno assistito alla Carriera in piazza del Campo. Affacciata sulla terrazza di palazzo Chigi Zondonari c'era anche una star di Hollywood, l'attrice Woopi Goldberg. Tra le presenze istituzionali spiccava quella del sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, accompagnato dal direttore per l'ippica del Masaf, Remo Chiodi, e dal presidente di Ismea, Livio Proietti, a testimonianza del forte legame tra il Palio e il mondo agricolo ed equestre.

L'elenco degli ospiti comprende inoltre il vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, l'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Longo, e il presidente di Sviluppo Industriale, Domenico Tudini.