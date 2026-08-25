Paura sul volo Cagliari-Roma: maschere d’ossigeno fuori e un’ora di “holding”. Cosa è successo

Tanta paura su un volo partito da Cagliari e diretto a Roma. Il velivolo è stato costretto a sorvolare per un’ora lo scalo romano (holding) prima di poter effettuare l’atterraggio in condizioni di emergenza. Per fortuna non ci sono stati feriti.

Il fatto, stando a quanto riferito, si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 24 agosto. Il Boeing 737-800 di Aeroitalia è partito da Cagliari intorno alle 12.00 con direzione Roma Fiumicino. Purtroppo, durante la tratta, a bordo del vettore XZ 02340, si è registrato un grave problema. Problema che, ascoltando le varie testimonianze, era già forse stato annunciato. Pare infatti che l’aereo traballasse troppo durante le fasi che precedono il decollo. Poi, una volta, partito, il segnale di cinture allacciate non si sarebbe mai spento.

A generare reale allarme, tuttavia, è stata l’uscita di alcune maschere per l’ossigeno dagli appositi vani. Come se ciò non bastasse, una volta arrivato a destinazione, il velivolo è rimasto a lungo in aria, girando in tondo. La manovra, servita a scaricare carburante in eccesso, ha suscitato ulteriore allarme nei passeggeri.

Dopo ben 1 ora e 45 minuti, il volo di Aeroitalia è finalmente atterrato, ma in condizioni assai precarie. È infatti emerso che l’aereo aveva uno pneumatico squarciato. Al momento dell’atterraggio i vigili del fuoco erano già pronti in pista, ma fortunatamente non ce n’è stato bisogno. I 182 passeggeri e i 6 membri dell’equipaggio sono scesi dal velivolo completamente illesi, sebbene molto agitati e spaventati.

A quanto pare, una ruota dell’aereo si sarebbe lacerata durante le fasi di partenza. Questo avrebbe fatto scattare i segnali, e poi costretto il comandante a ritardare l’atterraggio per consumare carburante e alleggerire il velivolo.

L’aeroporto di Roma era stato avvertito, perché presso lo scalo di Cagliari erano stati rinvenuti parti di pneumatico in pista. È probabile che la ruota si sia danneggiata urtando qualcosa. Ovviamente ci sono delle indagini in corso. L’aereo si trova attualmente in riparazione.