Si tuffa nel Garda per salvare un bambino e non riemerge

Sono in corso dalle 16.30 di oggi le operazioni di ricerca di un uomo che si è tuffato da una imbarcazione nel lago di Garda a Sirmione, nel Bresciano, senza più riemergere. Dalle prime informazioni raccolte l’uomo si sarebbe tuffato per prestare soccorso a un bambino che era in difficoltà nelle acque del lago e che è poi stato recuperato incolume.

Per le ricerche sono stati inviati l’elicottero dei Vigili del Fuoco da Venezia con a bordo i sommozzatori, oltre a

una squadra di sommozzatori via terra, anch’essa proveniente da Venezia. Sul posto operano inoltre i soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco con imbarcazioni e la Guardia Costiera, impegnati nelle attività di ricerca.