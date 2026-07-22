Spara a ladri per sventare un furto nell'azienda. Denunciato un 63enne nel Bolognese

Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel Bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne, italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri, perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, il porto d'armi scaduto dal 2014.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile di Casalecchio di Reno, anche in base alla testimonianza del 63enne, l'allarme antintrusione dello stabilimento è scattato poco dopo le 6 del mattino del 19 luglio. L'uomo ha riferito di essersi recato a controllare l'area impugnando il proprio revolver calibro 357 Magnum. Si è trovato davanti una persona alla guida di un muletto, intenta a trasportare bobine di rame verso due furgoni, supportato da alcuni complici. Vistosi scoperto, la persona alla guida del muletto avrebbe indirizzato il mezzo pesante contro il custode.

Sentendosi minacciato, il 63enne ha riferito di aver scaricato l'intero tamburo della pistola. Fortunatamente, anche a causa del potente rinculo dell'arma, i proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. Spaventati dalla reazione armata, i ladri hanno abbandonato i furgoni e la refurtiva sul posto, fuggendo a bordo di una Fiat Punto in direzione di Zola Predosa. L'auto è stata successivamente abbandonata perché danneggiata durante la fuga. Tutti i mezzi sono stati posti sotto sequestro in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria.

La vicenda ha avuto però conseguenze legali anche per lo stesso 63enne. Dalle verifiche dei militari è emerso che l'uomo non era in possesso del decreto prefettizio necessario per esercitare come guardia particolare giurata. Inoltre, il suo porto d'armi per difesa personale risultava scaduto dal 2014.

L'uomo è stato quindi denunciato dai carabinieri di Crespellano per porto abusivo di armi, esercizio abusivo di una professione e accensioni ed esplosioni pericolose. I militari hanno proceduto all'immediato sequestro del revolver utilizzato e di altre cinque armi (due fucili e tre pistole) regolarmente denunciate e custodite presso l'abitazione dell'uomo.