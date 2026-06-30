Ubriaco e senza patente semina il panico alla Fiera di San Giovanni: denunciato un tunisino

Sono stati momenti di terrore in provincia di Modena, a Spilamberto, dove un tunisino di 21 anni residente da anni in Italia ha seminato il panico alla Fiera di San Giovanni. L'uomo, con precedenti penali, si è messo alla guida di una vettura in evidente stato di alterazione pur senza essere in possesso della patente e l’auto non era nemmeno sua ma era intestata a un conoscente. Ha viaggiato ad alta velocità nel centro della città, rischiando di investire un elevato numero di persone.

I primi a effettuare la segnalazione sono stati i cittadini, allarmati per le manovre di quell’auto che sembrava impazzita, nel mezzo della fiera a cui stavano partecipando migliaia di persone. I primi ad arrivare sono stati gli agenti della Polizia Locale, che hanno imposto senza successo l’alt all’uomo. Il tunisino è riuscito a forzare il posto di blocco ad alta velocità, è scappato e ha successivamente abbandonato l’auto poco fuori dal centro abitato. Numerosi agenti sono stati mobilitati alla sua ricerca ed è stato rinvenuto verso la Circonvallazione nord. Solo per fortuna non è stata una strage e non ci sono stati feriti in questa folle corsa.

“Un fatto da non confondere con quanto accaduto il 16 maggio a Modena. Il giovane è stato prontamente bloccato grazie al dispiegamento di forze messo in campo a seguito dei tavoli tecnici con il Comune. La presenza di numerosi agenti in ogni angolo del centro storico ha permesso un rapido rintracciamento del soggetto. Appena ha evitato l’alt del posto di controllo, ci siamo attivati per identificarlo, operando in maniera sinergica e coordinata con tutti gli agenti a piedi in centro”, ha dichiarato il comandante della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli Luca Di Niquili. Il sindaco ha rivolto “un plauso alle forze dell’ordine per il rapido intervento.

È il frutto del piano di sicurezza predisposto in questi mesi. Nel centro di Spilamberto, per la Fiera, sono presenti decine di agenti, carabinieri e volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo per presidiare al meglio tutta l’area”.