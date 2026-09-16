Loro sono la crème de la crème

Certo che per noi consumatori etici, è dura. Sì, sì lo capiamo: l’impegno politico, il rispetto per l’ambiente, la tutela dei lavoratori, i principi morali, geopolitici, sociali, ambientali... Noi ce la mettiamo tutta, ma è un inferno.

Adesso anche lo yogurt Müller! Da quando si è saputo che Theo Müller, il proprietario dell’azienda, è vicino a quei nazifascisti dell’AfD, non si può più comprare. Peccato perché a noi ci piaceva, mica come quello della Coop che non sa di niente. Vabbé. Ci è andata peggio con la Tesla: appena portata a casa abbiamo dovuto metterci su l’adesivo per dire che era stata comprata prima che Musk diventasse trumpiano, se no sai le menate di quelli buoni e puri. Che però stanno tutti su X... E poi la vodka no perché fa troppo russo. McDonald’s no perché ci va Trump. La pizza portata dai rider no perché sfruttiamo i lavoratori, il Suv no perché anti-ecologico... E non parliamo di Israele. È un boicottaggio unico. E passi il gelato Algida - con i suoi impianti di produzione nei territori occupati - che non lo mangiamo. O Amazon - un investitore in Israele - che non lo usiamo. Ma cavolo: le arachidi, l’avocado e le arance a noi ci piacciono! Niente. Dobbiamo per forza mangiare l’anguria.

Mah. A volte, guardando la loro ossessione per le etichette, ci viene un dubbio. Che certi consumatori ideologici quando ergono il carrello della spesa a Tribunale della Storia siano persino più a destra di Theo Müller.