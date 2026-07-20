Orange o Pink. Tre sfumature di aperitivo

Le vie dell'aperitivo, come quelle del Signore, sono infinite. D'altronde il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino è lì a dimostrarlo... Ma lasciando stare i santi, vale la pena concentrarsi su un produttore che sta interpretando in maniera originale il trend del momento, ovvero quello che possiamo definire "Spritz wave": aperitivi freschi, a basso tenore alcolico, ideali da consumare con soda e on the rocks.

Gamondi è un marchio storico di Acqui Terme. Nato nel 1890 come Amaro, nel corso del Novecento si è specializzato anche in Bitter e Vermouth, prima di venire acquisito dall'azienda vinicola Casa Toso. Sotto la nuova proprietà, Gamondi ha fatto dell'ecosostenibilità e della cura delle materie prime il suo mantra. E oltre a valorizzare i prodotti tradizionali, ha lanciato tre novità tutte da provare.

Aperitivo Elderflower, a base di vino Moscato e fiori di sambuco, è il compagno ideale dell'Hugo Spritz, il cocktail generalmente preparato con il liquore Saint Germain. Dolce e floreale, ha nell'aroma del Moscato un tocco unico. La seconda creazione si chiama Aperitivo Pink Citrus ed è forse il più eccentrico della gamma: gradazione bassa (13,5%), un equilibrio perfetto fra le note amare del pompelmo rosa, dolci del mango e dell'arancia rossa e acidule del passion fruit. Il risultato è un eccellente aperitivo estivo, che anche con una semplice tonica regala gioie.

L'ultimo - forse il preferito di chi scrive - è Aperitivo Orange Mediterranean: sfoggia un tono alcolico più deciso (25%) ed è un "parente" del vermouth, dato che è a base vino bianco e prevede nella ricetta erbe e radici come la genziana e la china. Oltre ovviamente agli agrumi: arancia, limoni e mandarini.

Lo spritz, in questa versione, è una bomba di agrumi, ma bilanciata dalla parte erbacea delle botaniche (anche il coriandolo gioca un ruolo decisivo). Dissetante e solido, è interessante anche al posto del vermouth rosso in un Negroni sbagliato. Le vie dell'aperitivo, lo abbiamo capito, sono infinite.