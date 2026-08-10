Tina, una nuova trattoria tutta al femminile

Arianna Consiglio è una chef siciliana trasferita da diversi anni a Milano, dove ha lavorato per lo stellato Contraste di Matias Perdomo e Simon Press e per altre insegne meno impegnative. Una serie composita di esperienze che ora mette a frutto nella Trattoria Tina, in via Altaguardia 16, in zona Porta Romana, aperta proprio con Perdomo e Press lo scorso 31 luglio e in pochi giorni già in grado di attirare le attenzioni della critica e dei social gourmet cittadini.

Si tratta di una trattoria piuttosto elegante, con un tocco decisamente femminile, che si colloca in una giusta via di mezzo tra gli indirizzi «no frill» della tradizione più rude e le trattorie contegnose che alcuni, non del tutto a torto, vorrebbero inserire nella categoria dei ristoranti veri e propri, visto che lo scontrino sfiora spesso le tre cifre. No, questo è posto curato, dove si sta bene e si mangia una cucina italianissima semplice ma precisa, senza gesti di particolare creatività ma nella quale ogni piatto aspira a essere in qualche modo la migliore versione di sé stesso. Un locale e in cui si può tornare spesso senza la donazione del rene.

In questo momento Tina è in fase di rodaggio, il vero campionato si svolgerà da settembre, ma alcuni elementi già consentono un giudizio. La carta è smilza ed è un buon segno. Quattro antipasti (Uova in salsa verde, Caponata di melanzane), quattro primi (lo Spaghetto al pomodoro, da innamorarsene, aspira a diventare il signature del locale), quattro secondi (Insalata di trippa, sedano, limone e prezzemolo, Animelle di vitello, burro, salvia, quattro dolci (Caprese, Gelo di cannella). Carta dei vini di buona fattura, con un centinaio di etichette selezionate dal sommelier Stefano Cavaterra. Servizio delizioso. In cucina con Arianna c’è Sara Meneghel. Un posto destinato, nei miei auspici, a entrare nel novero dei locali da visitare a tutti i costi a Milano.

Chiuso domenica e lunedì, Aperto solo a cena, anche se forse in autunno ci potrebbe essere un’apertura a pranzo.