Carbonara, sushi e cotoletta. Buongustai pure ad agosto

Agosto è il mese meno gourmet dell’anno. Con molte serrande abbassate non ha senso proporre itinerari a tema. Meglio essere pratici e puntare su chi resta aperto. Per questo oggi e lunedì prossimo vi proporremo una lista di locali affidabili che si propongono come isola felice per i buongustai che non vanno in vacanza.

Il Marchese

La succursale milanese di questo elegante ristorante e cocktail bar di ispirazione romana si trova nel cuore di Brera (via dei Bossi, 3). Cucina capitolina in abito di gala, notevoli i drink, una collezione di amari unica al mondo, un servizio affabile, romano ma senza dialetto.

Stendhal

In via Ancona angolo San Marco, in Brera, la sede principale dell’insegna creata nel 1988 da Italo Manca, l’ultimo dandy milanese. Oggi è cambiata la proprietà (famiglia Forti) ma non l’identità profondamente meneghina: atmosfera liberty e piatti iconici come risotto allo zafferano, ossobuco, cotoletta, mondeghili e vitello tonnato.

Contraste

Agosto stellato nel ristorante di Matias Perdomo e Simon Press in via Meda 2. Ogni sera va in scena la cucina creativa e provocante del duo uruguaiano-argentino. Da notare le proposte nate dalla collaborazione con la cioccolateria Amedei Toscana, offerte a chiusura dei menù in una versione estiva che donerà freschezza ai fondenti in petit four con frutta.

Sato Sushi Experience

Nato da un’idea dell’imprenditore Zhu Leonardo, questo locale reinterpreta il concetto di sushi all you can eat, solitamente accostato a una proposta di bassa qualità, offrendo una cucina giapponese fatta di materie prime selezionate e di attenzione per l’equilibrio e gli accostamenti, il tutto in un ambiente elegante e ricco di dettagli accurati. In via Lazzaro Palazzi 6, in Porta Venezia.

Il Mannarino

Una catena che ha trasformato il banco di macelleria in un’esperienza gastronomica piacevole e informale. Si sceglie da un bancone il taglio o la preparazione (grande spazio hanno qui le specialità pugliesi come le bombette) e poi si mangia. Per chi pensa al bbq ferragostano ci sono i «pack griglia» da portare a casa. Varie sedi: De Angeli, City Life, Merlata, Galvano Fiamma, Tenca e Navigli.

Bistrot Bertarelli 1894

All’interno di Palazzo Touring Club Milan, a Radisson Collection Hotel (corso Italia, 10), un elegante bistrot con giardino, vera oasi di tranquillità nel centro della città. Pranzi, aperitivi e cene con una cucina non troppo creativa ma di mano pulita e stagionale. Piatti milanesi (Risotto Acquerello alla milanese, Orecchia di elefante) e italiani (Caprese ai tre pomodorini e bufala, Chitarrina cozze, vongole e bottarga.

Sea, Signora Milano

Ancora Brera con questo ristorante che interpreta la cucina di mare in chiave contemporanea e internazionale unendo tecnica, qualità della materia prima e una visione distintiva dell’esperienza. Il luogo è sorprendente, vivo, elegante ma sovraesposto. Un progetto guidato a livello imprenditoriale da Antonio Fresa, tanti locali di successo in Russia, e in cucina dallo chef Roberto Godi. In via Fiori Chiari 32