La lite nel parcheggio, la nascita dei figli, la proposta rifiutata: la storia d’amore tra Zlatan Ibrahimovic e Helena Seger

C’è chi fa del rumore la propria cifra e chi invece sceglie di lasciare parlare gli altri. Zlatan Ibrahimović appartiene a entrambe le categorie: fondamentale e spesso sopra le righe sul campo, ma estremamente riservato quando si tratta della sua vita privata. Nel giorno del suo 45esimo compleanno, il ritratto è quello di un campione che ha costruito la propria esistenza sul rigore, sulla determinazione e sull’autocelebrazione, proteggendo però l’altra parte della sua vita, quella fatta di affetti, quotidianità e un famiglia costruita con Helena Seger, sua compagna da venticinque anni.

La lite nel parcheggio

E’ il 2001. Helena ha 31 anni e è una modella svedese affermata. Zlatan ha 19 anni e ha appena firmato un contratto milionario con l’Ajax che lo porterà a lasciare la Svezia entro qualche settimana. L’incontro avviene in un parcheggio a Malmo, ma è tutt’altro che un colpo di fulmine. “Aveva parcheggiato male la sua Ferrari”, racconterà Helena successivamente, parlando del litigio con il calciatore: “L’aveva messa in un modo che impediva alla mia Mercedes di uscire. In maniera abbastanza scontrosa gli ho detto di spostarla subito, si vede che gli è piaciuto”.

Lo scambio di messaggi

Il battibecco nel parcheggio è l’occasione per Zlatan per conoscere Helena. “Sì, avevo parcheggiato in doppia fila davanti alla sua automobile. Poi quando le ho chiesto il numero, la prima volta in cui le ho scritto, invece di scrivere ‘Ibrahimovic’ ho firmato il messaggio come ‘Ferrari rossa’. Però è andata bene”, racconterà lo svedese in un’intervista rilasciata a Radio Deejay. E’ l’inizio della loro storia.

L’arrivo in Italia

Estate 2004. Zlatan viene acquistato dalla Juventus e si trasferisce in Italia. Helena lo segue a Torino e insieme iniziano una nuova fase della loro relazione. Il progetto della coppia è quello di formare una famiglia e, infatti, a Capodanno del 2005 Helena scopre di essere in attesa di un bambino ma la notizia rimane privata.

La nascita di Maximilian

Settembre 2006. Terminato il Mondiale con la maglia della Svezia e passato all’Inter dopo l’anno turbolento in bianconero, Zlatan e Helena accolgono Maximilian. Il bambino nasce a Milano e Zlatan mostrerà il suo lato più intimo, parlando del figlio anni dopo: “Ricordo quando arrivò Maxi: lo presi, me lo misi sul petto...Una vita che nasce dalla tua”.

La nascita di Vincent

Dicembre 2007. Zlatan ed Helena sono a Miami insieme al piccolo Maximilian e le foto della vacanza al mare si trasformano in una notizia: la modella svedese è di nuovo incinta. Vincent nasce il 6 marzo 2008. Poche settimane dopo la sua nascita, Zlatan è costretto a un periodo di stop per un infortunio ma torna in campo per la gara contro il Parma e segna i due gol decisivi per la vittoria del sedicesimo Scudetto interista.

La proposta e il mancato matrimonio

Negli anni Zlatan e Helena hanno sempre evitato di esporre la propria vita privata e si sono tenuti alla larga dai gossip. In occasione dell’intervista televisiva rilasciata a Piers Morgan, però, Zlatan fece un’eccezione, raccontando un retroscena sul mancato matrimonio con Helena. Era il 2021 e, in occasione del 20esimo anniversario, Ibra le fece la proposta: “Le ho detto: ‘Dopo venti anni meriti di sposarti con me’. Lei ha risposto: ‘Non ho bisogno di essere sposata con te per stare con te‘”. Un rifiuto che lo svedese non prese poi così male: “Ad essere sincero non ho bisogno di un pezzo di carta per dimostrare che lei è mia. Lei è mia qualunque carta abbiamo tra noi”.

Il segreto della loro unione

Nonostante la differenza di età, Zlatan e Helena hanno in comune un carattere forte e la determinazione ma anche la stessa visione su famiglia e valori. Il segreto del loro amore, però, lo ha svelato Zlatan durante l’ospitata nel programma #AbTalks su YouTube: “La pazienza e l’equilibrio che lei mi ha dato. Helena ha dieci anni più di me, è sempre stata più matura. Poi sono arrivati Maximilian e Vincent e siamo diventati una famiglia. Ha rinunciato alla carriera per amor mio. Immagina di rinunciare a tutto per una persona. I tuoi sogni, le cose che vuoi realizzare, i tuoi obiettivi. Sono molto riconoscente di averla”.