Raf, nuovo intervento alla faringe: posticipato il tour al 2027

Un anno dopo l’intervento alla gola Raf è costretto a fermarsi nuovamente. Dopo il successo estivo il cantautore era atteso nei palazzetti per il suo “Infinito Tour” in versione autunnale, ma l’artista è stato costretto a riprogrammare la tournée a causa di un problema alla faringe. E’ stato lo stesso Raf ad annunciare lo stop forzato con un comunicato pubblicato nelle Stories del suo profilo Instagram.

“Come sapete i concerti si programmano con molti mesi di anticipo e a volte, nel frattempo, capitano imprevisti. A fine agosto purtroppo è tornato a trovarmi un problema alla faringe che pensavo di aver risolto con l’intervento dello scorso anno”, ha scritto il cantante, svelando di essere riuscito a terminare i live di agosto e settembre solo grazie alle cure: “Sono riuscito comunque a portare a termine il tour estivo grazie ai farmaci, che mi hanno permesso di gestire la situazione, ma il cui utilizzo a lungo termine è sconsigliato”.

L’intervento chirurgico

Come già era accaduto un anno fa, dunque, Raf dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla faringe che questa volta, però, dovrebbe aiutarlo a risolvere definitivamente il suo problema di salute: “Dovrò sottopormi a un nuovo intervento risolutivo e soprattutto concedere alla mia voce il tempo necessario per riprendersi. È un passaggio necessario, che devo affrontare rispettando i tempi indicati per poter tornare a fare quello che amo nelle condizioni migliori. Mi dispiace farvi aspettare, soprattutto perché so quanto stavamo aspettando questi concerti”. Com’era prevedibile il suo post nelle Stories ha scatenato un’ondata di affetto e Raf ha così ringraziato i fan: “Grazie per il grande affetto che mi dimostrate sempre”.

Nuove date, biglietti e rimborsi

Mentre ancora si gode il successo del suo brano estivo “Pazzi stupidi ragazzi”, Raf ha annunciato le date di “Infinito Tour” slittate all’autunno 2027: il 2 ottobre 2027 all’Unipol Forum di Milano (recupero del 12 ottobre 2026); il 9 ottobre 2027 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 17 ottobre 2026) e il 14 ottobre 2027 al Palapartenope di Napoli (recupero del 9 ottobre 2026). I biglietti già acquistati rimangono validi per i concerti riprogrammati nel 2027, ma chi desiderasse richiedere il rimborso potrà farlo tramite il circuito TicketOne entro e non oltre il 30 ottobre 2026.