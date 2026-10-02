Roberto Vecchioni torna dal vivo, poi l’annuncio: “Per altri mesi non potrò cantare”

Il ritorno sul palco di Roberto Vecchioni è durato il tempo di un concerto. Il cantautore si è esibito al teatro Brancaccio di Roma ma, passata la gioia e l’emozione di essere tornato a cantare dal vivo dopo un lungo periodo di assenza, Vecchioni ha annunciato l’ennesimo periodo di stop a causa dei suoi problemi di salute.

Dopo sette mesi trascorsi lontano dal pubblico Roberto Vecchioni è tornato a esibirsi dal vivo al Brancaccio con lo spettacolo “Tra il Silenzio e il Tuono”, titolo volutamente tratto del brano “Chiamami ancora amore”, uno spettacolo intimo che, tra canzoni e monologhi, ripercorre la sua carriera artistica. Il concerto era stato inizialmente programmato per il 6 marzo, ma il live fu cancellato a causa dei problemi di salute del cantautore.

Le parole di Vecchioni

Visibilmente emozionato per l’affetto ricevuto dal pubblico l’artista ha chiesto il sostegno dei suoi fan: “Per me questa è una bellissima serata, non ci avrei rinunciato per niente al mondo perché quando sarei dovuto venire qui un po’ di tempo fa ero in ospedale, con un tubo dentro la gola. E oggi sono ancora convalescente, ma anche tosto ho rimediato alla mia colpa tornando da voi”. Nonostante l’impegno, Vecchioni ha svelato che non potrà proseguire i suoi spettacoli dal vivo a causa delle sue condizioni, che richiedono ancora un periodo di riposo e di recupero dopo gli ultimi difficili mesi. “Statemi vicino. Mille di qua e mille di là, perché io sono molto emozionato dopo mesi e mesi che non canto. E questa forse sarà l’ultima volta perché per altrettanti mesi non potrò cantare”, ha detto prima dell’esibizione.

Che Roberto Vecchioni non si fosse ancora completamente ripreso dai problemi di salute avuti lo scorso marzo lo si era capito due settimane fa, quando il cantautore aveva cancellato l’ospitata al Premio Charlot in programma a Salerno, dove era atteso per ricevere il premio “Grandi Protagonisti dello Spettacolo”. Nonostante tutto l’artista non ha voluto mancare nuovamente il concerto di Roma riprogrammato da marzo per non deludere il pubblico ma poi, conscio delle sue condizioni, ha dato l’arrivederci ai suoi fan.