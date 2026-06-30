Pnrr: 3,3 miliardi utilizzati per oltre 2500 progetti dalla digitalizzazione, all'ambiente, alla salute

Sono oltre 23 i miliardi assegnate alla Lombardia dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Di questi, circa 3,3 miliardi sono stati utilizzati dalla Regione per 2.585 progetti gestiti direttamente. Alle risorse di cui ha beneficiato la Lombardia con il Pnrr, si aggiungono ulteriori 400 milioni previsti dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) per altri 169 progetti. "Il Pnrr aveva sottolineato il presidente Fontana è stato certamente una straordinaria opportunità di investimento ma ha rappresentato anche un nuovo metodo di lavoro nel rapporto tra Stato centrale, Regioni ed enti territoriali, nonostante lo scarso coinvolgimento iniziale delle Regioni". In particolare, Regione Lombardia che ha completato nei tempi previsti i principali obiettivi del Piano, si è concentrata su cinque missioni strategiche. La "Missione digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" ha ricevuto oltre 101 milioni di euro, distribuiti tra 214 progetti, dei quali il 71% risulta completato. La missione dedicata alla transizione ecologica, ha beneficiato di quasi 300 milioni di euro per 1.113 progetti, completati al 53%. Alla "Missione inclusione e coesione" sono stati destinati circa 952 milioni di euro per 96 progetti.

La missione Salute, con 1.160 progetti finanziati per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro, registra un tasso di completamento del 67%. Infine, alla Missione RePowerEU sono stati assegnati 117 milioni di euro.