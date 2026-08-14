Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 07:00
In evidenzaAggiornato alle ore 07:00
Politica economica

L’Europa preferisce i contanti

Italia e Grecia in testa per numero di negozianti che accettano i liquidi come pagamento

Gian Maria De Francesco
Il no all'euro occasione per riunire la destra
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

La rivoluzione digitale non manda in pensione banconote e monete. Il contante resta il metodo di pagamento più diffuso nell’area euro e l’Italia è in testa anche per l’accettazione da parte delle imprese: il 99% degli esercizi lo accetta, al pari della Grecia. È quanto emerge dall’ultima indagine della Bce, condotta su oltre 8mila aziende in 21 Paesi. Nel complesso, il 92% delle imprese che vendono beni e servizi nei punti fisici dichiara di accettare contanti, contro il 90% del 2024. Un dato che interrompe il calo registrato durante la pandemia e che conferma come banconote e monete siano tutt’altro che un retaggio del passato. Anzi, le aziende sembrano intenzionate ad accettarle anche nei prossimi cinque anni.

La spinta verso il digitale, però, procede. Tra il 2024 e il 2026 la quota di imprese che accettano pagamenti digitali è passata dal 36% al 68%, mentre quella delle aziende che accettano carte è rimasta stabile all’88%. Ma la Bce non ha individuato una categoria nella quale i pagamenti digitali siano considerati superiori al contante. A guidare la scelta del metodo di pagamento sono soprattutto le preferenze dei consumatori, seguite dalla sicurezza e dalla velocità delle transazioni. Il rischio, semmai, è che sia l’offerta a orientare la domanda. La Bce avverte infatti che «tra i consumatori la percezione dell’accettazione di banconote potrebbe diminuire poiché le aziende hanno ridotto la facilità di pagamento in contanti». E il 25% delle imprese dell’area euro ha già promosso iniziative per favorire i pagamenti digitali.

Unione Europea (ue)Banconote

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.