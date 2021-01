Cinema e palestre, stop fino al 15 marzo. Troppe resse, per i bar ora basta asporto

Si riparte con un altro Dpcm, con vecchie e nuove regole e uno spiraglio, per ora lontano per tutte le regioni, di una fascia bianca, dove si potrebbe tornare ad una normalità ormai dimenticata. Ma per entrare in questo eden dove non ci sono restrizioni se non l'obbligo di mascherina e distanziamento è necessario rimanere per tre settimane con meno di 50 casi ogni 100mila abitanti e con l'Rt sotto l'1. Per ora da domani l'Italia è per più colorata di arancione, con qualche tocco di giallo e rosso qua e là.

SPOSTAMENTI

Fino al 15 febbraio muoversi da una regione all'altra rimane vietato a prescindere dai colori delle regioni. È possibile soltanto per comprovate esigenze lavorative, di necessità o salute. Non si potranno dunque raggiungere le seconde case fuori regione e per chi è in fascia arancione o rossa neanche fuori dal proprio comune (se non per il tempo necessario a risolvere un'urgenza). Sempre consentito il ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. Confermata la deroga per i piccoli centri: chi vive in un comune con meno di 5mila abitanti potrà varcare i confini ma senza oltrepassare i 30 km e senza andare nei capoluoghi di provincia.

VISITE A PARENTI E AMICI

Come durante le festività natalizie rimane la possibilità nelle regioni in fascia gialla di fare visita a parenti ed amici nelle abitazioni private una volta al giorno durante l'orario in cui è consentito muoversi (dalle 5 alle 22), in due oltre ad eventuali minori di 14 anni o persone non autosufficienti conviventi.

BAR, RISTORANTI E NEGOZI

Bar e ristoranti chiusi sia nelle regioni rosse che in quelle arancioni, mentre nei territori in fascia gialla possono lavorare fino alle 18 per poi procedere con le consegne a domicilio e, solo per i ristoranti, con l'asporto.

I bar invece non lo potranno più fare per evitare gli assembramenti davanti ai locali come quelli che si sono registrati nei giorni scorsi in varie parti d'Italia. Nelle zone rosse chiudono i negozi.

MUSEI E CINEMA

Nel Dpcm è prevista l'apertura di musei e mostre, solo nelle regioni gialle e nei giorni feriali, a condizione che venga garantita la modalità di fruizione contingentata. Niente da fare ancora per cinema e teatri.

PALESTRE E PISCINE

Anche le palestre e le piscine devono pazientare ancora. C'è però uno spiraglio: il Dpcm fissa la loro riapertura al 5 marzo, ma se il Cts la prossima settimana approvasse le nuove linee guida proposte dal ministero dello Sport potrebbero ripartire almeno le lezioni individuali. Per ora l'attività sportiva è consentita soltanto all'aperto.

CROCIERE

Le crociere organizzate dalle navi italiane potranno riprendere nel rispetto delle specifiche linee guida validate dal Cts.

PISTE DA SCI

Gli impianti sciistici rimangono chiusi fino al 15 febbraio, poi potranno aprire «solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e validate dal Cts.

CONCORSI PUBBLICI

Dal 15 febbraio via libera alle prove dei concorsi che prevedono la partecipazione massima di 30 persone per sessione.