Coronavirus, Berlusconi: "Per l'Ue è la prova decisiva"

"L'Europa non è chiamata ad aiutare l'Italia ma ad aiutare se stessa. Non si vince senza uno sforzo collettivo e coordinato". Silvio Berlusconi, intervistato da 'Radio 105', ha definito " miope la posizione di alcuni Paesi del nord Europa" nei confronti di un'Italia che combatte contro l'emergenza del coronavirus.

Secondo il leader di Forza Italia, l'Unione Europea si trova davanti alla "prova decisiva" in cui deve dimostrare d'essere una "comunità di popoli" se non vuole andare incontro a un "fallimento fatale". Berlusconi concorda con Mario Draghi quando sostiene che non si può combattere una guerra "con lo strumento fiscale, cioè aumentando le tasse" o con la patrimoniale. Il primo pensiero va alle famiglie in difficoltà e a chi, improvvisamente " si è trovato senza alcun reddito, alla fame nel senso letterale della parola", soprattutto nel Sud Italia dove "la situazione è grave e il governo purtroppo è ancora in ritardo, ha stanziato una cifra inadeguata e non è neanche chiaro" . Qui, ma non solo, c'è il dramma "di chi viveva di lavoro nero", dice Berlusconi senza usare mezzi termini che rilancia l'idea della social card e annuncia la presentazione di un piano da 100 miliardi. E aggiunge: "sperando che bastino". Nonostante, però, le difficoltà economiche che comporta il lockdown totale, l'ex premier " da uomo di impresa prima ancora che da uomo politico" chiede di avere senso di responsabilità e spiega: "Riaprire troppo presto come qualcuno vorrebbe, prima che il virus sia sotto controllo, potrebbe costarci molto più caro, sia in termini di vite umane, sia di ulteriori danni al sistema economico, se l'epidemia si dovesse ancora aggravare".