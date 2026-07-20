Licenza Patriot all'Ucraina: la doppia mossa degli Usa

La decisione di concedere all'Ucraina una licenza per la produzione di componenti e, potenzialmente, di parte del sistema Patriot può essere interpretata come una sofisticata strategia politica ed economica degli Stati Uniti per disimpegnarsi progressivamente dal conflitto, spostando l'intero onere finanziario e logistico sulle spalle di Kiev e dei suoi partner europei.

Di fronte alle crescenti resistenze interne al Congresso e a un'opinione pubblica stanca di finanziare aiuti a fondo perduto, Washington ha trovato nella condivisione tecnologica una via d'uscita formale che scherma l'amministrazione dalle accuse di abbandono, pur riducendo drasticamente il supporto diretto del Pentagono.

Questa mossa, presentata ufficialmente come un potenziamento della sovranità militare ucraina, ignora deliberatamente ostacoli quasi insormontabili.

Basti pensare che il Giappone ha impiegato circa dieci anni per produrre i suoi primi Patriot domestici, e la Germania, pur avendo annunciato nel 2022 un programma di produzione nazionale dei missili Patriot GEM-T, sta ancora completando la realizzazione della relativa capacità industriale, a conferma dell'estrema complessità industriale intrinseca all'arma, legata alla calibrazione micrometrica dei radar, alla standardizzazione di leghe speciali e alla cronica scarsità globale di semiconduttori avanzati.

Posto che creare una simile catena di montaggio sotto i costanti bombardamenti russi sia molto difficile, sarà inevitabile la delocalizzazione della produzione in siti sicuri sparsi nel resto d'Europa, costringendo i partner europei a farsi carico di ancora altri finanziamenti.

Questa frammentazione geografica espone però il progetto a un elevato rischio di spionaggio industriale e sabotaggio da parte di Mosca, compromettendo potenzialmente tempi, costi ed efficienza operativa.

Proprio la consapevolezza di queste vulnerabilità strutturali, unita al timore del ricatto tecnologico americano, rappresenta la chiave di volta che sta spingendo l'Europa a investire con urgenza su un sistema di difesa aerea radicalmente diverso e indipendente da quello statunitense, come l'italo-francese SAMP/T, che potrebbe contribuire a ridurre nel lungo periodo la dipendenza industriale europea dalle filiere statunitensi, proteggendo al tempo stesso competenze e tecnologie.

Trasferire i

diritti di fabbricazione dei Patriot sembra così l'ultimo espediente per tutelare i magazzini strategici statunitensi, delegando all'Europa e a Kiev la gestione di un labirinto produttivo ad altissimo rischio geopolitico.