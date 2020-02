Roma choc, baby prostitute a 10 anni

La prostituzione all'ombra del Cupolone inizia dai dieci anni. A lanciare l'allarme è il pm della Procura capitolina Maria Monteleone, alla guida del pool di magistrati che si occupa dei reati contro la violenza di genere e contro i minori, che ha parlato davanti alla commissione parlamentare di inchiesta per l'infanzia e l'adolescenza.

«Solo nella Capitale nel 2019 abbiamo aperto 262 nuovi procedimenti penali per il reato di pornografia minorile - ha spiegato -. La prostituzione a Roma vede purtroppo protagonisti sempre più bimbi al di sotto dei 14 anni, anche di 10 o 12 anni». Nel circondario giudiziario di Roma i dati statistici rilevano un costante incremento dei reati, dai maltrattamenti in famiglia fino alla violenza sessuale, che vedono come persone offese gli under 18. Fronteggiarli è una sfida difficile. «Dal 2013 - ha sottolineato il magistrato - abbiamo creato un sottogruppo di tre pm che si occupano in via esclusiva dei reati di pedopornografia, per la necessità di avere un'altissima specializzazione giudirica, tecnica e informatica. E dal 2013 a Roma abbiamo creato una sala di ascolto con modalità protette riservata a tutti i minori, da sentire, con la strumentazione tecnica necessaria, come vittime o come testimoni di fatti che costituiscono reato». Dal 2015 al 2018 sono stati ascoltati 903 minorenni, di cui 570 bambine, per episodi di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Tra questi non sono pochi quelli che hanno meno di 6 anni, mentre sono tanti quelli di età compresa tra i 7 e i 13. Le condotte criminose si consumano in ambito domestico o a scuola, proprio per questo i piccoli vengono ascoltati in tempi brevissimi, molti addirittura entro 24 ore. Nell'anno giudiziario 2019 sono stati 117 i nuovi procedimenti penali aperti per atti sessuali con minorenne. Purtroppo il pericolo è nascosto nella Rete, che rende meno difficile per i pedofili adescare potenziali vittime, anche sotto mentite spoglie. Aumentati anche gli episodi legati all'abuso dei mezzi di correzione: 91 nel 2019, anche all'interno delle scuole, fin dalla primissima infanzia.