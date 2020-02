Gli sbarchi continuano senza sosta. A Messina arrivano 158 migranti

Si susseguono a ruota. Una nave umanitaria carica di migranti approda e un'altra è pronta a entrare in acque italiane per sbarcare. E così, dopo l'autorizzazione da parte del governo alla nave Aita Mari della Ong Salvamento Marítimo Humanitario di far sbarcare a Messina i 158 stranieri presi a bordo in due distinte operazioni, ecco pronta anche la nave Sea Watch, che ha a bordo 40 migranti. Stavano tentando la traversata su un'imbarcazione che è stata avvistata alle 13 di ieri dal pattugliatore areo Moonbird quando si trovava in zona Sar maltese. Il natante aveva il motore in avaria. I migranti sono stati raggiunti dalla Sea Watch. Il copione di sempre è andato in scena anche questa volta: le autorità maltesi sono state informate, ma non hanno avviato nessuna operazione di soccorso. «È necessario un intervento immediato», scrive su Twitter la Ong. Se Malta anche questa volta non deciderà di autorizzare lo sbarco, la nave troverà certamente uno dei porti italiani aperti, vista la politica del governo giallorosso di accogliere tutti indistintamente, trincerandosi dietro la redistribuzione dei migranti tra i Paesi dell'Unione europea che si fanno di volta in volta avanti.

Non manca neanche in queste ore uno sbarco autonomo in Sardegna. Si tratta di 6 presunti algerini che sono approdati ieri sulla spiaggia di Sa Colonia a Domus De Maria, nel territorio di Chia, nel sud ovest dell'isola. I migranti sono stati bloccati dai carabinieri che li hanno poi affidati alla polizia. I sei stranieri sono stati momentaneamente ospitati nel centro di accoglienza di Monastir e, dopo i controlli sanitari e le procedure di fotosegnalamento da parte della polizia giudiziaria, sono stati trasferiti, su provvedimento del questore di Cagliari, al Cpr di Macomer, da dove saranno rimpatriati, in quanto per loro è scattato l'ordine di respingimento.

Secondo i dati ufficiali del Viminale, aggiornati a ieri, i migranti sbarcati dal 1 gennaio sono 1.777 a fronte dei 215 sbarcati nello stesso periodo del 2019. In 256 sono algerini, che rappresentano il 15% degli sbarcati, i sudanesi sono 238, ovvero il 13% di chi è arrivato in Italia, terza posizione è occupata da chi proviene dalla Costa D'Avorio (218), seguiti a ruota da chi viene dal Bangladesh (217). I minori non accompagnati sono 320.