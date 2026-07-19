Sigfrido e quel podcast: la Boccia e la tiktoker amica del bodyguard coinvolto nell'attentato

Tutte le strade portano a Roma. O meglio, a Pomezia. Perché nell'esplosiva storia dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci cominciano ad essere troppe le coincidenze su quegli strani intrecci tra il conduttore di Report e i personaggi che per gli inquirenti avrebbero assoldato il commando campano che ha piazzato la bomba davanti all'abitazione del giornalista. La Procura di Roma è sempre più convinta che il mandante di quell'attentato sia il faccendiere pregiudicato Valter Lavitola, prima fonte e poi amico stretto di Ranucci. Il sospetto è che Lavitola volesse creare l'idea del martire da offrire alla politica e che avrebbe incaricato quale intermediario della rete degli attentatori Gomes Tavares Clesio, il factotum camerunense del faccendiere che, per i pm, avrebbe gestito contatti, auto e coperture per il gruppo di bombaroli. Non solo. Tavares, che come emerge dagli atti della nuova indagine intratteneva rapporti con una serie di persone riconducibili a clan di camorra, due sere prima dell'attentato a Ranucci, si trovava proprio a Napoli, a casa della tiktoker Rita De Crescenzo, per la quale, ormai da anni, fa la guardia del corpo. E sempre il caso vuole che ora emerge un filo rosso tra lo stesso Ranucci e la tiktoker partenopea. Un personaggio borderline, quest'ultima, considerando che l'ex marito della JLo del Vesuvio era un esponente di un clan, che l'influencer è sotto processo per spaccio di droga perché avrebbe fatto parte di una rete di mamme che usavano i bambini per vendere gli stupefacenti nel quartiere del Pallonetto di Santa Lucia, tanto che le è stata tolta la patria potestà; che è pregiudicata per aver diffamato sui social l'assistente sociale e che il prossimo settembre andrà alla sbarra anche per offese e minacce, perfino di morte, al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, "con tanto di richieste alla camorra di eliminarmi", ha sottolineato il parlamentare. Ebbene, proprio la De Crescenzo, nella primavera del 2025, aveva lanciato insieme alla pompeiana Maria Rosaria Boccia, oggi a processo per stalking e altri gravi reati ai danni dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il podcast Pasta, un format in cui le due affrontavano temi di politica, comunicazione e attualità. E il 5 maggio 2025 a quel podcast l'ospite d'eccezione è Sigfrido Ranucci, che nell'occasione aveva presentato il suo libro "La Scelta" agli alunni dell'istituto Dati di Boscorale. "Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia: un incontro tra giornalismo d'inchiesta e cultura popolare nell'hinterland napoletano", recitava l'invito a seguire l'episodio, trasmesso in diretta sulla pagina Youtube creata dalla tiktoker che ha Tavares come guardia del corpo e dalla pompeiana che è concittadina dell'ormai ex fidanzata di Tavares. L'ultima coincidenza (fortunata per l'indagine) di questa storia è Gelsomina Tuorto, archeologa al Parco archeologico di Pompei, la quale, all'oscuro di tutto, aveva prestato l'auto a Tavares il 10 ottobre 2025.

È grazie ai controlli sui targatori posizionati lungo la Pontina che gli investigatori sono risaliti al camerunense, perché dagli accertamenti è risultato che la macchina con cui "Pellegrino D'Avino, Saverio Mutone e Marika De Filippis hanno effettuato un sopralluogo presso l'abitazione di Sigfrido Ranucci" sei giorni prima dell'attentato, era di proprietà del padre di Gelsomina, anch'egli estraneo alla vicenda. L'ex fidanzata di Tavares, sentita come testimone, ha tra l'altro rivelato come le uniche entrate finanziarie note del factotum arrivassero da Lavitola.