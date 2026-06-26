Strage di Viareggio, Moretti in carcere

A pochi giorni dal diciassettesimo anniversario della strage ferroviaria di Viareggio, la Cassazione mette la parola fine a uno dei processi più lunghi della storia giudiziaria italiana. La IV sezione penale della Suprema corte ha accolto la richiesta della Procura generale di respingere i ricorsi degli imputati, e ha reso definitive le condanne inflitte dalla Corte d'appello di Firenze. Per l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato e di Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, e per gli altri 10 manager condannati in appello, diventa così definitiva la sentenza: cinque anni di reclusione per l'ex ad di Fs e Rfi, per il quale si aprono ora le porte del carcere.

"Indignata" dalla decisione "profondamente ingiusta" Ambra Giovene, legale di Moretti, che trova ingiusto che si aprano "le porte del carcere per un reato colposo, che sicuramente è un fatto gravissimo". E un reato, prosegue il difensore, "per il quale l'ingegnere Moretti non è colpevole". Una sentenza "ingiusta", per Giovene, che conclude dicendosi dispiaciuta anche "per i familiari delle vittime che devono inchinarsi, come ci inchiniamo noi, a questa sentenza", e festeggeranno anche se "c'è niente da festeggiare, per noi e per loro".

La vicenda inizia la notte del 29 giugno 2009, quando un treno merci carico di Gpl deragliò all'entrata in stazione a Viareggio. La fuoriuscita del gas provocò un'ondata di fuoco che travolse le abitazioni circostanti: nell'incidente morirono 32 persone, decine rimasero ferite e un intero quartiere fu distrutto. Dopo le condanne inflitte in primo grado e in appello ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato e ai manager delle società coinvolte nella manutenzione del carro cisterna, infatti, la Cassazione è intervenuta più volte, annullando parzialmente alcune decisioni, dichiarando prescritti alcuni reati contestati e rinviando due volte gli atti alla Corte d'appello di Firenze.

L'ultima sentenza risale al 27 maggio 2025, quando la Corte d'Appello fiorentina ha confermato cinque anni di reclusione per Moretti. Il giorno stesso dell'ultima sentenza, i legali dell'ex ad Fs avevano annunciato ricorso. Quel ricorso che però la Cassazione ha rigettato, confermando per Moretti e per tutti gli altri imputati la sentenza di condanna, che da oggi è definitiva: nessun ulteriore rinvio alla Corte d'appello, e dopo 17 anni il tortuoso iter giudiziario di quella tremenda strage arriva alla sua conclusione. Va detto che già a marzo scorso la Cassazione aveva rigettato il ricorso straordinario di Moretti e degli altri coimputati, relativo a un presunto errore di fatto nella precedente decisione dei giudici del Palazzaccio: un precedente non beneaugurante per i manager alla sbarra, e in effetti oggi la IV sezione ha preso la stessa decisione.

Fino a ieri, l'unico rappresentante del management ferroviario già finito in carcere per la strage era Vincenzo Soprano, ex ad di Trenitalia, la cui condanna definitiva a 4 anni e 2 mesi è stata confermata dalla Cassazione nel gennaio 2024. Da oggi anche per Moretti si apre la fase dell'esecuzione della pena.