Svolta a "Repubblica", Cappellini direttore. Scelto il "sondaggista" di Ranucci leader

Svolta ai vertici del quotidiano Repubblica, che ha cambiato editore dopo l'acquisto da parte dell'armatore greco Theodore Kyriakou. Ieri sera è stato ufficializzato che Stefano Cappellini succederà ad interim al direttore dimissionario Mario Orfeo, che è andato alla direzione editoriale di Qn. La scelta è ricaduta su di lui, a cui lo stesso Orfeo ha fatto da testimone di nozze, che dall'ottobre del 2024 ricopre il ruolo di vicedirettore del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari.

Giovane per essere direttore di un quotidiano cartaceo, appena 51enne, volto televisivo in ascesa, ex direttore de Il Riformista e Caporedattore de Il Messaggero, Cappellini ha avuto ragione sulla corrente della cosiddetta "vecchia Repubblica", con l'ex direttore Ezio Mauro che avrebbe perorato, senza successo, la causa del vicedirettore Angelo Rinaldi. La nomina di Cappellini è ad interim, il che lascia suggerire che alla fine il suo incarico potrebbe essere temporaneo. La stessa proprietà spiega che il suo incarico durerà fino al termine del processo di selezione del nuovo direttore responsabile. Ma è anche vero che il giornalista può giocarsi ora le carte per tramutare una nomina ad interim in una incoronazione stabile. Da un certo punto di vista, potrebbe essere anche un test su un nome ritenuto comunque interessante. Nei giorni scorsi erano dati come possibili candidati Annalisa Cuzzocrea - che tuttavia avrebbe pagato l'eccessiva vicinanza con l'estrema sinistra - e l'ex direttore della Stampa Massimo Giannini, al quale tuttavia non avrebbero giovato le dichiarazioni sopra le righe all'annuncio della trattativa fra gli Elkann e i greci di antenna per vendere Repubblica. Si è giunti quindi alla nomina di Cappellini. Il suo nome è stato lambito negli ultimi giorni sulle cronache dei giornali tra le pieghe del caso del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e del sondaggio che avrebbe commissionato Valter Lavitola per avvalorare la candidatura a presidente del Consiglio dello stesso Ranucci. Cappellini, interpellato nei giorni scorsi da Il Giornale, aveva confermato di essere stato contattato da Lavitola il quale aveva fatto riferimento a un profilo importante, spiegando l'intenzione di realizzare un sondaggio per testarne l'effettiva efficacia come leader della sinistra.

"Desidero rivolgere a Stefano Cappellini i miei migliori auguri per questa nuova responsabilità", ha dichiarato Mirja Cartia d'Asero, amministratore delegato

di Gedi. Mentre il neo direttore di Repubblica ha dichiarato: "Assumo questo impegno con entusiasmo e senso di responsabilità per preservare questi standard e consolidare una tradizione fondata sul giornalismo di qualità".