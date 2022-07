"Travolto sulle strisce". Il linguista Serianni in coma

Centrato da un'auto in corsa sulle strisce. È in prognosi riservata il professor Luca Serianni, dopo esser stato investito da una donna all'incrocio fra via Isole del Capoverde e via dei Velieri, a Ostia, alle 7,30 di ieri. L'uomo, 74 anni, linguista emerito dell'Accademia della Crusca, docente per quasi 40 anni all'Università La Sapienza di Roma, è stato soccorso immediatamente dalla 52enne alla guida dell'auto, una Toyota Yaris, che ha telefonato al 112. Un'ambulanza del 118 l'ha trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi ma, viste le gravi condizioni, Serianni è stato trasferito in eliambulanza al San Camillo.

Sull'ennesimo, drammatico, incidente su un attraversamento pedonale sul litorale romano indagano i vigili urbani. Da chiarire la dinamica dell'impatto, ovvero se l'auto andava a forte velocità e se la persona alla guida stava utilizzando lo smartphone. Via Isole del Capoverde, uno stradone largo e a doppio senso di marcia con spartitraffico centrale, è anche un lungo rettilineo dal semaforo di via Carlo Bosio a via dei Panfili. Non è escluso che Serianni sia sbucato all'improvviso dalle auto parcheggiate e che la donna al volante non abbia fatto in tempo a evitarlo. In attesa dello scioglimento della prognosi, la donna potrebbe essere indagata per lesioni gravi.

Serianni è un linguista di fama mondiale: professore emerito di Linguistica Italiana a La Sapienza dal 1980 al 2017, socio dell'Accademia del Lincei e della Crusca, nel 1988 scrive una grammatica italiana adottata da migliaia di licei. Curatore assieme a Maurizio Trifone del Vocabolario della Lingua Italiana di Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, dopo la morte degli autori, nel 2017, ne assume la redazione con lo stesso Trifone. Nominato vicepresidente della Società Dante Alighieri, il 14 giugno 2017 tiene anche la sua ultima lezione alla prima Università romana. Ma l'insegnamento per il professor Serianni non finisce con la pensione.

«Ha tenuto delle lectio magistralis gratuite sulla Divina Commedia alla parrocchia Regina Pacis» racconta un suo ex allievo, Luigi Saito, oggi docente di Lettere al Liceo Antonio Labriola e presidente della Commissione Scuola nel X Municipio. «Un personaggio d'altri tempi - racconta ancora Saito -, molto severo. Come era la sua insegnante al liceo Anco Marzio, Domenica Mannelli, la stessa che ho avuto io un decennio dopo. Non me lo scorderò mai: l'unico 27 del mio curriculum universitario, pieno di 30 e lode, me l'ha messo lui. E pensare che gli avevo anche dato un passaggio in macchina il giorno dell'esame. Un professore tutto di un pezzo, ma anche molto distratto. Il classico intellettuale con la testa fra le nuvole».

Fra le onorificenze, nel 2002 la laurea honoris causa dall'Università di Valladolid, socio ordinario della Casa di Dante a Roma, Serianni è direttore delle riviste Studi Linguistici Italiani e Studi di Lessicografia Italiana.