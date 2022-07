Turista stuprata a Filicudi: in manette un gambiano

Una delle isole più belle delle Eolie verrà ricordata per sempre come un incubo da una giovane turista.

Violentata, proprio nei giorni di vacanza, quelli della spensieratezza, dove sole, mare e divertimento dovrebbero regalare un'estate stupenda, soprattutto quando si hanno 25 anni. Invece la turista ha raccontato in lacrime di essere stata violentata a Filicudi. Lo stupro è avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 luglio scorso in località Rocca di Ciavoli e del caso si sono occupati i carabinieri di Milazzo, che nelle scorse ore hanno chiuso il cerchio attorno a un ragazzo del Gambia di 21 anni, che avrebbe già precedenti penali. Lo straniero è stato fermato, su ordine del procuratore Giuseppe Adornato, e dalla sostituta Dora Esposito, della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, ed è stato condotto in carcere in attesa di essere nuovamente ascoltato. È indagato per violenza sessuale e lesioni personali.

Di lui si sa che è domiciliato a Filicudi per motivi di lavoro. La vittima, invece, una ragazza spagnola, era in vacanza con la madre e le sorelle. Poco prima dell'aggressione sessuale era con queste ultime all'interno di un locale. Qui avrebbe conosciuto il giovane, che era insieme a un amico. Sembrava gentile e simpatico, al punto da carpire la sua fiducia e convincerla a seguirlo senza problemi all'esterno del locale. Ma come accade spesso in questi casi il principe azzurro si sarebbe trasformato in mostro e avrebbe costretto la giovane ad avere un rapporto sessuale.

Rientrata all'interno del locale, la vittima avrebbe avvertito le sorelle. Disperata e sotto choc avrebbe raccontato la violenza subita, il suo tentativo di sfuggire al gambiano, che ha continuato a divertirsi mentre lei lo implorava di lasciarla andare. Poi la 25enne si è recata alla guardia medica, dove i sanitari hanno accertato che c'era stato il rapporto sessuale. Quindi hanno chiamato i carabinieri.

Grazie al racconto della vittima e alla testimonianza di altre persone, i militari hanno identificato il presunto autore dello stupro. Hanno sequestrato anche capi d'abbigliamento e altri suoi oggetti personali per fare ulteriori accertamenti. Poi lo hanno portato in carcere.

Il giovane sostiene che il rapporto era stato consensuale. Una versione che non ha convinto gli inquirenti che lo hanno fermato. Solo due giorni fa a Trapani una finlandese di 27 anni ha denunciato di essere stata violentata da 4 ragazzi conosciuti al ristorante. I giovani sono stati identificati e sono indagati.