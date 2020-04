Zingaretti difende Bruxelles: "Stupido pensare di distruggere l'Ue"

"L’Europa deve cambiare. Non essere distrutta come vorrebbero degli irresponsabili che pensano solo a se stessi e non all’Italia". Nicola Zingaretti, dal suo blog sull'HuffPost, difende l'operato dell'Ue e avverte: "il nostro destino è legato a quello degli altri cittadini europei".

Secondo il segretario del Pd, mai come in un momento così difficile, "questo spirito di comunità" deve prevalere "sulla volontà di fuggire o minimizzare o, al contrario, di disgregare, picconare, distruggere" perché solo "da europei" possiamo affrontare l'emergenza coronavirus. Quello di Zingaretti è un lungo panegirico a difesa delle istituzioni europee e di che le rappresenta, come la presidente Ursula von der Leyen che stamane si è rivolta di nuovo agli italiani con una lettera pubblica su Repubblica.

"Continuiamo a spingere con tutte le nostre forze per un cambio di passo dell’Europa", scrive Zingaretti, ma i continui attestati d'affetto della presidente della Commissione Ue verso il nostro Paese e i successivi dietrofront dei giorni scorsi (cui sono seguite le scuse) non fanno certo ben sperare. Zingaretti, però, è assolutamente convinto che Bruxelles stavolta sia dalla nostra parte e dice: "Bisogna essere consapevoli delle scelte fatte, senza cedere alla sterile propaganda antieuropeista". Il leader del Pd ricorda che, grazie al "ruolo decisivo di Paolo Gentiloni" , il Patto di stabilità è stato sposeso dando così a tutti gli Stati membri dell'Unione la possibilità "di avere manovre nazionali espansive" . Sono stati, poi, stanziati " 37 miliardi di fondi europei immediatamente utilizzabili, senza la quota di cofinanziamento" ed è stata elevato a 800mila euro il limite per gli aiuti di Stato che potranno fungere anche come "garanzie per la liquidità delle imprese" . Tra le altre cose, Zingaretti ricorda l'attivazione del Fondo europeo di solidarietà, le risorse aggiuntive date per incrementare il Fondo europeo di investimenti e l'istituzione di "un dispositivo di appalto unico" per le attreezzature medico-sanitarie. Il fondo Sure, che servirà come "garanzia della disoccupazione, del lavoro e imprese " viene descritto come " una conquista storica e uno dei principali obiettivi che il Pd aveva preso prima delle ultime elezioni europee". Insomma, nel racconto di Zingaretti, l'Unione Europea è stata più che buona e generosa nei confronti dell'Italia, soprattutto grazie al commissario Gentiloni e al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.