Rissa tra latinos: colombiano ferito a bottigliate e lasciato in strada

Ieri mattina intorno alle 11 via Valleambrosia a Rozzano si è trasformata in teatro di una violenza improvvisa. Un uomo di 31 anni, originario della Colombia, è stato raggiunto da un colpo inferto con una bottiglia rotta, un'arma di fortuna diventata letale nella foga di una lite.

Il giovane è crollato a terra, sanguinante, nel cuore di un quartiere che in quel momento sembrava immerso nella quiete domenicale. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, ancora scossi dal rapido susseguirsi degli eventi.

Sul posto è arrivata in pochi minuti la macchina del 118, con ambulanza e automedica. I sanitari dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza lo hanno trovato disteso sull'asfalto, cosciente ma visibilmente sofferente. La ferita si apriva sul fianco sinistro. Per fortuna i parametri vitali sono apparsi subito stabili. Il sudamericano è stato così stabilizzato sul posto e caricato in codice rosso sull'ambulanza, diretto a sirene spiegate verso l'ospedale San Carlo di Milano, dove i medici lo hanno preso immediatamente in carico.

Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Corsico. Gli investigatori hanno raccolto le prime testimonianze e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Secondo i primi elementi emersi, l'aggressione sarebbe scaturita da un litigio tra il 31enne colombiano e un gruppo di altre persone sempre di origine latinoamericana, al momento non identificate.

Le voci si sono alzate, i toni si sono fatti accesi, poi è volata una bottiglia. Il resto è cronaca di una ferita che poteva rivelarsi molto più grave.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la discussione: un debito, uno sguardo di troppo, una vecchia ruggine? Gli inquirenti stanno lavorando su ogni ipotesi, setacciando anche le immagini delle telecamere di zona e ascoltando chi ha

assistito alla scena.

Il 31enne, pur ferito, ha mantenuto lucidità durante il trasporto. Un dettaglio che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai soccorritori, consapevoli di quanto un colpo al fianco possa rivelarsi insidioso.