Aggrediti dai rom: "Eravamo in casa nostra"

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 giugno, tre rom, uno di 26 anni, il secondo di 18 e il terzo minorenne, di soli 16 anni, sono entrati all’interno di una casa in via Castellanza al Labaro, quartiere di Roma nord, dopo l'ora di pranzo, verso le 15.30. Il fatto è avvenuto mentre i proprietari, marito e moglie, si trovavano a nella loro abitazione. Quando il proprietario, un vigile del fuoco che stava riposando, li ha scoperti girare nella sua casa, intenti a rovistare nei cassetti della cucina, ha cercato di fermarli, ma è stato però colpito da uno di loro con un punteruolo e, dopo essere caduto sul pavimento, è stato infine immobilizzato, riportando alcune ferite. La moglie è stata anche lei minacciata con un punteruolo.

Minacciata con un punteruolo

I ladri hanno quindi pensato di fuggire lanciandosi dal terrazzo per cercare di far perdere le loro tracce, non prima però di aver arraffato quello che potevano: 200 euro in contanti che la donna è stata obbligata a consegnare loro, e una catenina d'oro strappatatale che aveva al collo. L'uomo che è stato colpito da uno dei ladri ha riportato alcune contusioni che i medici hanno giudicato guaribili in sette giorni. Anche la moglie ha riportato ferite guaribili in dieci giorni. Fortunatamente la loro fuga è durata molto poco.

Beccati poco dopo

Il gruppetto di rapinatori è stato individuato e bloccato dalla polizia che ha arrestato i tre fuggitivi per rapina. L'auto con a bordo i tre ragazzi, una Fiat Panda di colore blu, è stata fermata da un equipaggio della volante di Tor Pignattara in via Anagni, verso via Teano, nei pressi di un campo rom, e lì sono stati arrestati i due maggiorenni, mentre il terzo rapinatore, quello minorenne, è riuscito a fuggire. Il sedicenne è stato però trovato e fermato a casa dei genitori a Tivoli e al momento si trova presso una struttura di accoglienza per minori. A intervenire sono stati la Polizia Scientifica e gli agenti del commissariato Flaminio. I suoi complici restano invece dietro le sbarre in attesa di processo. I tre rom sono stati sottoposti a fermo di pg per rapina aggravata in concorso. A bordo della vettura con cui hanno tentato la fuga sono stati trovati una punta di trapano, uno scaldacollo, un paio di guanti, denaro e la collanina danneggiata della donna.

