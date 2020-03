Il giallo del test all'agente: tampone rifiutato anche se aveva i sintomi

Un piccolo giallo si apre sul caso del poliziotto del commissariato di Spinaceto, periferia sud della Capitale, risultato positivo al coronavirus. Ha trascorso la notte tra il 26 e il 27 febbraio nel triage del Policlinico di Tor Vergata prima di essere dimesso e rimandato a casa il giorno dopo. Per questo ieri, la direzione sanitaria e il Seresmi (Servizio Regionale Epidemiologia, Sorveglianza e controllo Malattie Infettive) hanno richiamato le 98 persone che hanno avuto accesso al pronto soccorso nei due giorni. E che sono potenzialmente venute a contatto con il sovrintendente di 52 anni ora ricoverato allo Spallanzani. Lo scrive il Messaggero.

Ecco i particolari. L’agente va a Tor Vergata dove rimane nel pomeriggio e dove passa la notte nel pronto soccorso. Nel frattempo, viene sottoposto a esami clinici e radiologici. Fonti ospedaliere sostengono che il giorno successivo è stato richiesto il test allo Spallanzani. Fatto strano è che il test in questione sarebbe stato rifiutato in quanto non vi erano i presupposti. Particolare non di poco conto: al policlinico avrebbero voluto farlo il tampone. C’è un reparto di malattie infettive, ma non sono delegati, così si è perso tempo. Il contatto dell’agente con una persona proveniente dalla Lombardia, del resto non sarebbe emerso subito.

Il 27, dunque, il poliziotto viene dimesso e torna a casa. Solo il sabato, quando le sue condizioni di salute si aggravano e va al Gemelli, viene mandato allo Spallanzani. Anche la moglie, la cognata e i due figli del poliziotto, la più grande che frequenta il primo anno di Informatica all’università La Sapienza e il più piccolo che studia al liceo Pascal di Pomezia, sono contagiati.

Ieri, intanto, sono stati raggiunti telefonicamente dalla Asl Roma 6, tutti i ragazzi, i genitori e gli insegnanti della III C dell’istituto Pascal. Sono tutti asintomatici e sono in sorveglianza domiciliare. È stato, inoltre, contattato il maestro di pianoforte dei ragazzi anche lui asintomatico e in sorveglianza domiciliare. Gli operatori della Asl continuano a lavorare per rintracciare tutti i contatti stretti del nucleo familiare.