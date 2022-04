La straniera "indemoniata": pugni e schiaffi al prete durante la messa

È stato aggredito mentre celebrava la messa da una clochard che lo ha preso a schiaffi. È accaduto domenica mattina a Roma, in via Marsala, nella basilica del Sacro Cuore, in zona Castro Pretorio. Vittima è il parroco don Guido Panella. Alcuni fedeli hanno chiamato il 112 affinché intervenissero le forze dell'ordine per placare la furia della 53enne senzatetto.

L'irruzione in Chiesa e l'aggressione al parroco

I fatti sono accaduti domenica mattina. La funzione era da poco iniziata quando la clochard 53enne è entrata nella Basilica, che si trova a due passi dalla stazione Termini, e ha iniziato a disturbare i fedeli. Urla, insulti, schiamazzi che hanno costretto il parroco ad interrompere la funzione. la donna, di origini somale, ha continuato ad inveire contro i presenti ma alcuni fedeli sono riusciti ad allontanarla, non senza problemi. La tregua, però, è durata appena pochi minuti. La 53enne è infatti tornata alla carica assieme ad altri due senzatetto. Questa volta è stato Don Guido a scendere dal pulpito per provare a calmare la donna che stava dando in escandescenze. Per tutta risposta, accerchiato dai tre, il parroco s'è preso uno schiaffo in faccia dalla donna. A quel punto alcuni presenti avevano già allertato il 112 e lo stesso Don Guido ha allertato le forze dell'ordine.

L'arrivo della polizia

All'arrivo degli agenti di polizia la donna è stata fermata e identificata, mentre gli altri due senzatetto si erano già dileguati. La 53enne di origini somale era già nota alle forze dell'ordine in quanto su di lei gravano una serie di ordinanze di espulsione dal territorio italiano in quanto irregolare, ovviamente mai rispettate. Il parroco, una volta calmati gli animi, ha ripreso la messa e ha deciso di perdonare la donna e non sporgere denuncia.