"Qui non entrate". I residenti contro i rom: sbarrata la strada alla casa popolare

L'alloggio Ater, al quartiere San Basilio di Roma, gli era stato assegnato regolarmente dal Comune. Ma quando Zehera e Nhao, una coppia di anziani rom, hanno provato ad accedere all'abitazione il cricchetto della serratura non è scattato: i residenti l'avevano cambiata per impedire ai due coniugi di prendere possesso dell'appartamento. " Quella casa è inagibile e poi abbiamo già dato con gli stranieri ", hanno spiegato gli abitanti del comprensorio abitativo agli agenti di polizia e carabinieri intervenuti sul posto per sedare gli animi.

La storia

Ieri mattina Zehera e Nhao, 78 anni lei e 79 lui, avrebbero dovuto traslocare dall'accampamento rom di via Salvati in un alloggio Ater al lotto 20 del quartiere San Basilio. Ma quando hanno infilato la chiave nella toppa si sono resi conto che non ci avrebbero messo piede. Gli inquilini della palazzina avevano sostituito la serratura in modo da impedire alla coppia, con al seguito anche la figlia disabile, di prendere possesso dell'appartamento. I due anziani, accompagnati per l'occasione da un rappresentante dell'ufficio speciale rom e sinti del Campidoglio e da un altro figlio, sono stati costretti a chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine mentre i residenti si sono accalati in strada.

L'ira dei residenti