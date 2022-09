Rissa fra trans finisce a sprangate: grave una 51enne colombiana

Ha rischiato di finire in tragedia una rissa a colpi di spranga tra transessuali nella zona di Centocelle, a Roma. Una 51enne di nazionalità colombiana si trova ricoverata in coma farmacologico al Policlinico Umberto I con una estesa emorragia celebrale. Per la brutale aggressione, è stata intercettata e arrestata dalla polizia una 43enne uruguiana con l'ipotesi di reato per tentato omicidio.

La lite

L'episodio risale alla notte tra domenica 4 e lunedì 5 settembre. Stando a quanto riporta l'agenzia stampa Ansa, la rissa è esplosa in via Palmiro Togliatti, nella Capitale. Secondo una prima ricostruzione, la 43enne uruguiana avrebbe litigato con un gruppo di sei transessuali colombiane, molto probabilmente per un posto sul marciapiedi. La discussione sarebbe degenerata al punto tale da finire con il lancio di bottiglie e altri oggetti nei confronti della 43enne che, ritrovandosi in minoranza, si è allontanata dalla zona. Ma solo per pochi minuti. L'uruguiana è ritornata sul posto brandendo una spranga di ferro. A quel punto, ha colpito l'unica tansessuale rimasta della comitiva rivale: la 51enne colombiana. La vittima, ferita in modo grave alla testa, è stata soccorsa con un'ambulanza del 118 e trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di San Lorenzo che, intervenuti sul luogo dell'aggressione, hanno identificato immediatamente il presunto responsabile.

I precedenti

Non è la prima volta che, a Roma, una rissa tra transessuali rischia di finire con un epilogo drammatico. Lo scorso aprile, un episodio analogo si era verificato in via Conte di Carmagnola, al Pigneto. Due giovani colombiane avevano litigato in modo furente per un posto sul marciapiede. Durante lo scontro, una era stata colpita con una bottiglia finendo poi in ospedale, al Vannini, con una ferita lacero contusa a una gamba. In quella occasione, erano stati i residenti ad allertare le forze dell'Ordine e il 118.