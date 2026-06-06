Addio a Anthony Head, il ricordo di Sarah Michelle Gellar

Si è spento all’età di 72 anni, a seguito delle complicazioni legate alla polmonite, l’attore inglese Anthony Stewart Head. A dare notizia della scomparsa dell’attore sono state le figlie attraverso una nota stampa diffusa alle testate inglesi, nella quale si legge: “Con il cuore pesante annunciamo la morte del nostro straordinario padre, Anthony Head. Si è spento serenamente a causa delle complicazioni di una polmonite, circondato dalla sua famiglia. È stato e sarà sempre un onore essere sue figlie e aver visto in prima persona l'impatto che lui e il suo lavoro hanno avuto su così tante persone".

Nato a Camden Town il 20 febbraio 1954, figlio del documentarista Seafield Head e dell'attrice Helen Shingler, Anthony Head era amato dal pubblico per la sua interpretazione dell'osservatore Rupert Giles nella serie Buffy - L'ammazzavampiri, andata in onda dal 1997 al 2003. Anthony Head interpretava il bibliotecario che aveva il compito di sorvegliare e addestrare la giovane Buffy (Sarah Michelle Gellar), finendo non solo col diventare suo amico, ma anche la figura paterna di cui la protagonista aveva bisogno per crescere e sentirsi protetta. Per Buffy, infatti, Giles rappresentava il suo punto di riferimento: non solo una guida nell’affrontare demoni e vampiri, ma anche nell’affrontare le sfide della crescita, nel passaggio dall’adolescenza alla vita adulta. Non sorprende, dunque, che proprio l'interprete principale dello show abbia usato il suo account Instagram per dire addio a un attore con cui è stata a così stretto contatto. L'attrice ha infatti postato un carosello di foto in cui, citando Buffy, ha scritto: "Be', non ho risolto niente e non sto bene. Ma so che sono stata la più fortunata perché ho potuto conoscerti." Il post continua con un messaggio per le figlie di Anthony Head, Daisy ed Emily, alle quali scrive: "Grazie a Daisy ed Emily, che non sono hanno condiviso il loro papà con me, ma con il mondo intero". Un sacrificio vero e proprio, dal momento che Anthony Head parlò sempre di quanto fosse difficile vivere a Los Angeles per le riprese e stare lontano dalle figlie. Una separazione dolorosa che fu alla base del motivo per cui l’attore scelse poi di lasciare la serie, salvo poi fare qualche comparsata negli episodi più importanti. Un’uscita di scena che, come si evince dal post di Sarah Michelle Gellar e degli altri membri del cast, non ha mai intaccato il loro affetto e i rapporti di amicizia. Nello show l’allontanamento di Giles viene spiegato inizialmente come una presa di coscienza: nel rendersi conto che la sua pupilla fa troppo affidamento su di lui, rifuggendo le sfide della vita quotidiana - soprattutto dopo la morte della ragazza - Giles decide di fare un passo indietro per permettere a Buffy di crescere. Un tipo di rapporto che forse ha esulato dallo schermo e ha intaccato anche la vita vera, proprio come si evince dal ricordo di Sarah Michelle Gellar e dalle foto condivise.

Anche James Marster, l'interprete del vampiro Spike in Buffy, ha voluto lasciare il suo ricordo. L'attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme a Anthony Head, quando sono entrambi nei panni dei personaggi che interpretavano nello show. La didascalia recita: "C'è un buco nel mondo. Anthony Head ci ha lasciato. Sul set di Buffy era una presenza sempre gentile e rassicurante, e il miglior attore del cast. Era il migliore di noi. Sono stato fortunato ad averlo conosciuto e ad aver imparato da lui.

Ha reso il mondo un posto migliore con la sua presenza. Grazie Tony per tutto quello che hai dato." Anthony Head si accoda alle star di Buffy che ci hanno lasciato in precedenza: Michelle Trachtenberg, morta il 21 aprile 2025, e Nicholas Brendon, morto lo scorso 20 marzo.