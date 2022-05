"La Silicon Valley? Basta imparare"

L'Italia primeggia per qualità della ricerca ma è lenta nel trasformare i progetti in aziende per carenza di capitali investiti: scarsi soprattutto per la scienza di frontiera, la cosiddetta deep tech. Per intenderci, Moderna era considerata un'azienda deep tech poiché ha puntato tutto su una tecnica di sviluppo vaccinale avveniristica. «Queste imprese spesso rimangono in una fase di ricerca e sviluppo fino al decollo», spiegano Jari Ognibeni e Matteo Elli fondatori di Pariter partners, holding che investe in società deep tech. «Secondo il Patent Index 2020, con 4.600 brevetti presentati, l'Italia è ai primi posti in Europa. Per qualità e tecnologia sviluppata siamo in una posizione di leadership, ma diventiamo il fanalino di coda per la creazione di aziende».

Qualcosa si sta muovendo anzitutto nei parchi scientifici dove si fa innovazione ma anche trasferimento tecnologico, vedi l'Opificio Golinelli, il Kilometro Rosso di Bergamo o il Noi Techpark di Bolzano. Nel frattempo nell'area Expo 2015 di Milano è appena nata la cittadella della scienza MIND (Milan Innovation District). Fra le anime c'è Alberto Sangiovanni-Vincentelli (nella foto), docente all'università di Berkeley, ricercatore con mille articoli scientifici dati alle stampe e progetti da cui sono scaturite due società, Cadence Design Systems e Synopsys, entrambe quotate al Nasdaq con una capitalizzazione di oltre 100 miliardi di dollari. Vincentelli è chiaro, la Silicon non è replicabile in Europa. «Lì c'è davvero di tutto, imprese tra le più grandi del mondo, aziende medie, piccole, quelle che stanno partendo e quelle che muoiono. È un ciclo di vita, magmatico e di grande flessibilità. Se non ci fossero le grandi imprese, le piccole non potrebbero né nascere né crescere. A qualcuno devi pur vendere il tuo prodotto, e se mancano i grandi, a chi vendi? E poi come innovano le grandi imprese? Acquisendo le piccole. In MIND non aspiriamo a creare la copia della Silicon Valley, cerchiamo almeno di coglierne alcuni aspetti».