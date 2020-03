Andrea Denver elogia Adriana Volpe, la fidanzata Wolf minimizza: "Fa parte del gioco"

Il gioco della Casa più spiata d'Italia è da giorni al centro dell'attenzione mediatica per via dell'uscita di scena di Adriana Volpe, che ha salutato gli ormai ex compagni d'avventura in giardino, a seguito dell'aggravamento delle condizioni critiche di salute del suocero, Ernesto Parli. Il quale è venuto a mancare in Svizzera all'età di 76 anni, dopo aver contratto il coronavirus. Nelle ultime settimane, in particolare, ha fatto discutere parecchio il forte legame instauratosi tra la Volpe e Andrea Denver, nel corso della loro permanenza nella Casa.

In occasione del suo ultimo abbraccio dato alla ritirata dal gioco, il modello veronese le ha rivolto in lacrime un sentito "Ti voglio bene ", compiendo così un nuovo gesto di conforto per la conduttrice trentina. L'ennesima dimostrazione d'affetto quest'ultima, che ha alimentato le voci che vedrebbero Denver infatuato della Volpe. In molti, tra i telespettatori del Grande fratello vip 4, si chiedono infatti cosa possa pensare la fidanzata di Andrea Denver, circa il legame venutosi a creare tra il suo ragazzo e l'ormai ex coinquilina, nella Casa. E, in un'intervista esclusiva concessa a Chi magazine, la modella americana ha ridimensionato quanto accaduto tra il compagno e la Volpe allo spin-off del Gf dedicato alle celebrità: "Gli atteggiamenti, gli sguardi e i giochi di parole con Adriana Volpe non mi danno fastidio. Fanno parte del gioco. Io conosco Andrea, forse voi no. E poi, ma Adriana non è sposata?”. E ha proseguito, parlando del fidanzamento con Denver: “Il nostro amore è identico a quando ci siamo salutati".

Intanto, però, nel nuovo daytime settimanale -che precede la diciottesima puntata del Gf vip, prevista per stasera- Andrea Denver è tornato a spendere parole d'affetto per la sua ormai ex compagna d'avventura, Adriana Volpe. In una confidenza fatta al coinquilino Patrick Ray Pugliese, ha, infatti, dichiarato: "Adriana è una bellissima donna... anch'io spero che stia bene".

Andrea Denver criticato dal web

Le nuove dichiarazioni riportate dal modello veronese, a seguito dell'uscita della Volpe dalla Casa, sono mostrate in un video condiviso dalla pagina ufficiale Instagram del Gf Vip. Che ha ottenuto oltre 130mila visualizzazioni in poco tempo e per il quale non sono mancati i commenti del web. Sotto il post in questione, infatti, si leggono diversi messaggi, tra cui in particolare dei commenti critici su Denver, scritti dagli utenti: "Adriana manca tantissimo"; "Denver è falso, hanno tagliato il pezzo in cui Denver diceva a Patrick che nella foto si vedono i capezzoli di Adriana. Questo è l'unico interesse che ha verso di lei"; "Denver non mi convince, sembra uno che non si esprime, poi fa i riportini! Non mi convince, ma Patrick è il vero protagonista!".

Intanto stando alle ultime anticipazioni tv, Adriana Volpe apparirà nel corso della nuova puntata del Gf vip 4 -prevista per stasera su Canale 5- in occasione della quale destinerà un messaggio ai suoi ex compagni di gioco.