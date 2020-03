L'indiscrezione: "Beatrice di York non ha ancora incontrato il padre del futuro marito"

Manca pochissimo al primo royal wedding del 2020. A maggio è previsto il matrimonio tra Beatrice di York e l’italianissimo Edoardo Mapelli Mozzi. Un legame tra due che ha resistito a molte avversità ma, da quel che sembra, pare abbia la forza di vincere su tutto. Non solo hanno dovuto affrontare i problemi legati alla Megxit, ma Beatrice ha dovuto arginare la scia di accuse e polemiche dopo lo scandalo Epstein che ha visto il Principe Andrea primo fra imputati. La situazione pare che abbia trovato una sorta di equilibrio, seppur precario, ma per ora il matrimonio regale non dovrebbe avere troppi. O almeno così hanno creduto i novelli sposi. Sì, perché come ha riportato il Mail on Sunday, pare che a due mesi dall’evento tanto atteso, Beatrice di York ancora non ha avuto il piacere di conoscere il padre dello sposo, ovvero Alessandro Mapelli Mozzi.

Il tabloid inglese, nell’aggiornare i suoi lettori su tutte le novità del matrimonio reale, rivela questo pettegolezzo molto particolare che scuote, ancora una volta, la vita dei novelli sposi. Pare che il magnate non abbia ancora conosciuto la futura moglie del figlio per un motivo ben preciso. "Incontrare Beatrice? Non è così semplice". Le due famiglie anche se si conoscono da tempo, non riescono proprio a conciliare i tanti impegni di lavoro, ma questo non significa che tra di loro non ci sia stima e affetto. Il lavoro prima di tutto e, il padre di Edoardo, è una persona molto impegnata, come Beatrice del resto. "L’ultima volta che ho visto mio figlio è stato lo scorso autunno – afferma Alessandro Mozzi -. È stato poco prima dell’annuncio del suo matrimonio. Il fatto è che, sia io che lui, per lavoro, viaggiamo molto e non riusciamo mai ad organizzare un incontro – continua il padre dello sposo-. Ancora non ho mai avuto il piacere di conoscere Beatrice e non so quando potrò farlo. Anche lei è una donna impegnata. Non vedo comunque l’ora che arrivi il giorno del matrimonio".

Una famiglia decisamente fuori dagli schemi, ma tra gli York e i Mozzi, ci sono anni e anni di rapporti di amicizia. Infatti il padre di Edoardo ha contatti con la famiglia dal lontano 1972, quando ai giochi Olimpici ha conosciuto Sarah Ferguson, madre di Beatrice. La stampa cerca di approfondire la questione, ma pare che tra famiglie così ricchi e impegnate, sia consuetudine una cosa di questo tipo.