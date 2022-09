"Cafoni, irrispettosi". Ferragnez nella bufera per il selfie con Mattarella

Il presidente della Repubblica al centro. Fedez e Chiara Ferragni lì, accanto a lui. Il selfie scattato dalla popolare coppia di influencer è prontamente finito sui social, postato e condiviso con milioni di follower. All'imprenditrice digitale cremonese e al coniuge rapper, del resto, mancava giusto una foto con Sergio Mattarella e l'occasione per realizzarla è arrivata ieri. Durante il Gran Premio di Formula 1 disputato a Monza, i Ferragnez sono infatti riusciti ad avvicinare il capo dello Stato che presenziava all'evento in occasione dei 100 anni dell'autodromomo. E così è partito l'autoscatto da centinaia di migliaia di like.

" Un vero onore ", hanno scritto sui social Fedez e Chiara Ferragni, ribadendo quello che avevano sussurrato di persona a Mattarella mentre gli stringevano la mano. Lo scatto ha subito attirato l'attenzione degli utenti che frequentano i social network, suscitando commenti incuriositi e apprezzamenti per il presidente della Repubblica. Ma non sono mancate le critiche. In molti, infatti, hanno notato un dettaglio apparso davvero poco elegante: nel selfie con Mattarella, Chiara Ferragni indossava gli occhiali da sole. Il galateo e il buon gusto, tuttavia, suggeriscono che quando si parla con una persona sia preferibile togliere gli occhiali scuri, così da guardarla direttamente negli occhi. Probabilmente, davanti al capo dello Stato quel suggerimento avrebbe avuto qualche ragione in più d'essere preso in considerazione.

La foto postata sui social, così, è diventata motivo di rimproveri alla popolare coppia e in particolare all'imprenditrice digitale. " Gli occhiali da sole per fare la foto con il presidente della Repubblica si potevano anche togliere ", ha subito osservato un'utente, seguita poi da altri commenti di eguale tenore. " Neanche per la foto di toglie gli occhiali. Adv sempre ", ha polemizzato un'altra follower, Letizia. Tranchant invece Elena: " Cafoni siete e cafoni rimanete! Ferragni, gli occhiali si tolgono per le foto ". E ancora: " Togliti quegli occhiali, poco rispettosa ". Caustico il commento riservato all'influencer da un'altra utente, Kasia: " Sarai anche brava e determinata a mentenere l'immagine che ti sei creata ma l'eleganza, la classe e la femminilità non sono i tuoi punti forti ".

Fortunatamente, i selfie dei Ferragnez con Mattarella non sono una questione di Stato e dunque il dettaglio dell'occhiale sarà forse passato inosservato anche allo stesso presidente. Certo, il rispetto del bon ton sarebbe stato preferibile e anzi auspicabile da parte di chi ha tratto la propria popolarità dall'immagine e da tutto ciò che fa (o dovrebbe fare) stile.