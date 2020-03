Coronavirus, anche Renato Zero si appella agli italiani: "State a casa"

Tutti i personaggi più importanti in questi giorni si stanno spendendo per fare i loro appelli agli italiani. Il cuore del discorso è sempre uno: restate a casa. Ogni personaggio interpreta a suo modo modo l'appello e si rivolge ai suoi seguaci con il registro che loro sono abituati a conoscere. L'impegno dei volti noti, sia con gli appelli che con le iniziative social, sta dando un grande aiuto al contenimento dell'epidemia. A parlare direttamente ai suoi seguaci tramite un post Facebook è stato anche Renato Zero, che a modo suo ha voluto contribuire alla sensibilizzazione della popolazione.

" A tutti i Superman e Wonder Woman sprovvisti dei super poteri, la preghiera, di non sfidare certi elementi, attualmente circolanti nel nostro pianeta Terra. Certe negligenze rischierebbero di vanificare gli sforzi di semplici ma diligenti umani ", inizia così il messaggio di Renato Zero dai suoi social. Non lo nomina mai ma il riferimento al coronavirus è chiaro, così come è chiaro quello a tutti coloro i quali sembrano non aver ancora capito la gravità dell'emergenza nella quale siamo piombati all'improvviso. Le forze dell'ordine pattugliano le strade, sindaci e governatori scendono nelle vie per redarguire i cittadini e riportarli nelle loro case. Per molti italiani, il decreto varato dal governo si è trasformato in una sfida contro le isituzioni per dimostrare di riuscire comunque a eludere i controlli. Ci siamo riscoperti un popolo di amanti dello sport all'aria aperta, quando fino a 2 settimane fa la maggior parte di quelli che oggi corrono per la strada non aveva mai indossato le scarpette da ginnastica.