Coronavirus, Daniela Martani la spara grossa su Twitter: "Non mi infetto, sono vegana"

Il Covid-19 è un nuovo tipo di coronavirus, sconosciuto anche ai medici. Il virus è ancora in fase di studio per capirne origine e cura e in queste settimane abbiamo sentito tantissimi esperti riportare una mole enorme di informazioni, a volte contraddittorie. Nessuno finora aveva ancora detto che i vegani fossero immuni, infatti non è così, ma Daniela Martani sembra essere particolarmente convinta di questa sua tesi in una discussione su Twitter con Roberto Burioni.

L'attivista vegana ha contestato il virologo sui social, asserendo che la vitamina C e la vitamina D siano importanti contro il coronavirus. La Martani ha ripreso la teoria di Stefano Montanari ma qualcuno ha avuto da ridire per le critiche mosse nei confronti di Burioni. " Se sfortunatamente ti infetterai, curati con le arance ", le ha scritto un utente di Twitter. A lui, Daniela Martani ha dato la risposta che nessuno si sarebbe mai aspettato: " Non mi infetto, sono vegana. " L'attivista ha spiazzato molte persone con le sue parole e satenato una valanga di commenti ai quali, in più riprese, non si è tirata indietro dal rispondere. A chi le ha fatto notare di aver detto un'inesattezza, perché ci sono anche persone vegane che sono state contagiate dal coronavirus, l'attivista ha dato un'argomentazione piuttosto superficiale della sua convinzione: " Sono andata su e giù per Milano per tutto il mese di febbraio. Sono andata in ospedale da mia madre per un intero mese durante il picco del virus e sto bene, quindi..." "

Nella discussione è intervenuto anche il giornalista Francesco Canino, penna di Panorama e Panorama.it, che non ha potuto fare a meno di far notare a Daniela Martani il messaggio sbagliato che sta diffondendo sul coronavirus: " Daniela, ma ti rendi conto della gravità delle cose che scrivi? " Anche a lui, l'attivista ha risposto a tono senza mai fare un passo indietro sulle sue convinzioni ma, anzi, ribadendole e citando Ippocrate: " In un mondo carnista, la verità è dura da accettare e capisco. Persone illuminate hanno detto: 'fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo'. Ippocrate, 300 a.C. Le proteine animali sono la causa di quasi tutte le malattie non trasmissibili, che lo accettiate o no. " Non è certo la prima volta che le affermazioni di Daniela Martani provocano scompiglio in rete.